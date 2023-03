Wolisz telewizor 32 czy 55 cali? Xiaomi ma dla ciebie idealne rozwiązanie

Xiomi zaprezentowało nowe linie telewizorów na 2023 rok. Czego możemy się spodziewać?

A2 to nowa seria telewizorów od Xiaomi. Jak mówi producent, to nie tylko telewizor, który gwarantuje doskonały obraz, ale także urządzenie, które otwiera przed nami praktycznie nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o eksplorowanie rozrywkowych (i nie tylko) zasobów internetu. Każdy z modeli wyposażony jest w system od Google, dzięki czemu bez problemu możemy go dołączyć do domowej sieci smart home i sterować nim głosowo, tak jak w przypadku innych urządzeń Smart Home/AloT. Co więcej, znajdziemy tutaj także system Android TV, dzięki któremu zyskujemy praktycznie natychmiastowy dostęp do takich aplikacji jak Netflix, YouTube czy Amazon Prime Video. Co więcej, aplikacja Google Play pozwala na pobieranie praktycznie wszystkich programów, które znajdują się w jej bibliotece.

Telewizor Xiaomi z serii A2 (fot. Xiaomi)

W zestawie z każdym modelem otrzymujemy także pilota, który łączy się z telewizorem za pośrednictwem Bluetooth. Dzięki temu nie musimy celować nim prosto w urządzenie lub martwić się o ograniczony zasięg jego działania.

Głównym trzonem nowej oferty są telewizory z serii Xiomi LED A2 o rozmiarach 43, 50 oraz 55 cali. Każdy z nich wyposażony jest w wyświetlacz 4K Ultra-High Definition z obsługą Dolby Vision i HDR10 oraz rozszerzoną paletą barw. Na uwagę zasługuje także szeroki kąt widzenia, który wynosi do 178 stopni. W każdym z wariantów mamy także do czynienia z obsługą dźwięku przestrzennego, zgodnego ze standardami Dolby Audio i DTS-HD.

Uzupełnieniem linii A2 jest kompaktowy telewizor o przekątnej ekranu wynoszącej 32 cale. Wyświetla on obraz w rozdzielczości Full HD. Telewizor zapewnia także przestrzenny dźwięk zgodny z popularnymi standardami Dolby Audio i DTS Virtual:X.

Telewizor Xiaomi z serii A2 (fot. Xiaomi)

Telewizory z serii A2 dostępne będą w następujących cenach:

Xiaomi LED TV A2 55" - cena rekomendowana: 2599 zł

Xiaomi LED TV A2 50" - cena rekomendowana: 2299 zł

Xiaomi LED TV A2 43" - cena rekomendowana: 1799 zł

Xiaomi LED TV A2 32" - cena rekomendowana: 1199 zł

Urządzenia będą dostępne w sprzedaży w salonach Xiaomi Store oraz u partnerów rynkowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish i X-Kom. Dostępność i ceny w poszczególnych kanałach mogą się różnić.