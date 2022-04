Wolny komputer? Wymień standardowy UEFI/BIOS na Coreboot

Standardowy firmware UEFI lub BIOS można zastąpić oprogramowaniem open-source nawet na płycie obsługującej procesory Intel Core 12. generacji.

Coreboot to otwartoźródłowe (open-source) oprogramowanie, którym można zastąpić domyślnie instalowany na płytach głównych firmware UEFI lub BIOS. Firma programistyczna 3MDEB - z udziałem firmy Dasharo - zastosowała Coreboot na płycie MSI Z690-A Pro WiFi DDR4. Jest to pierwsza płyta główna z obsługą procesorów Intel Core 12. generacji, która będzie zarządzana przez firmware open-source. Coreboot jest uważane za oprogramowanie bezpieczniejsze i bardziej rozbudowane niż tradycyjne UEFI czy BIOS. Inną korzyścią, którą ma dawać, to szybsze nawet o 70% uruchamianie komputera.

Dasharo zajmuje się tworzeniem oprogramowania układowego dla płyt głównych. Firma informuje, że alternatywny BIOS dla MSI Z690-A jest w fazie przygotowania, ale plik wykonywalny programu ma być niedługo dostępny do pobrania. Po zainstalowaniu będzie obsługiwał uruchamianie systemu, wyświetlanie obrazu i porty USB. Wersja firmware bazująca na Coreboot powinna poprawić bezpieczeństwo oraz funkcjonalność płyty MSI. Cieszymy się na myśl o tym, że dzięki nowemu oprogramowaniu start systemu operacyjnego będzie następował po sekundzie od wciśnięcia przycisku zasilania.

