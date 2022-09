Wolverine – kto zagra nowego Rosomaka? Odpowiedź jest inna niż myślisz

Poszukiwania nowego aktora do roli Wolverine'a rozgrzewają wyobraźnie fanów od długiego czasu. Przedstawiamy listę najpopularniejszych kandydatów, których nazwiska pojawiały się w obiegu w ostatnich miesiącach. Kto był typowany do roli Rosomaka? Kogo wybrali włodarze MCU? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

Daniel Radcliffe

Z Hogwartu do X-Menów? Czemu nie! Daniel Radcliffe bardzo mocno wgryzł się w pamięć widzów, jako Harry Potter, ale bądźmy szczerzy – od ostatniego występu aktora w tej franczyzie minęło już 11 lat i chyba można powierzyć mu kolejną rozpoznawalną rolę. Aktualnie Radcliffe nie jest związany z żadnym uniwersum, a jego kariera nie nabrała rozpędu, więc byłaby to dla niego okazja do aktorskiego awansu. Jeśli chodzi o to, czy Radcliffe pasuje na do roli Wolverine'a, fani na ogół podkreślają, że z superbohaterem łączy go niewysoki wzrost. Jest przy tym dość młody, by podołać roli fizycznie, ale na tyle dojrzały, by nie wykreować Wolverine'a-nastolatka. A o tym, jak Daniel Radcliffe sprawdza się w kinie akcji mogliśmy się niedawno przekonać dzięki filmowi Zaginione miasto.

Scott Eastwood

Syn słynnego ojca do tej pory nie miał wielu okazji, by zabłysnąć w filmowej branży. Podobnie jak Radcliffe jest w odpowiednim wieku, by zagrać młodszą wersję Wolverine'a, a do tego słynie z aktywności fizycznej. Sam aktor przychylnie odnosi się do pomysłu zagrania Rosomaka i na swoich instagramowym koncie chętnie udostępnia fanarty przedstawiające go jako superbohatera. Co ciekawe, jakiś czas temu do sieci trafił deepfake, na którym twarz Hugh Jackmana zastąpiono wizerunkiem Eastwooda – efekt był naprawdę niezły. Z drugiej strony – czy na pewno potrzebujemy Rosomaka tak bardzo podobnego, do tego, którego oglądaliśmy przez ostatnie 20 lat?

Tom Hardy

Ilekroć twórcy filmowi zaczynają rozglądać się za odtwórcą roli agresywnego twardziela, nazwisko Hardy'ego od razu pojawia się na horyzoncie. Oczywiście nie bez podstaw, bowiem aktor ma na swoim koncie sporo ról ponurych, skłonnych do przemocy facetów – występy w takich produkcjach, jak Bronson, Mroczny Rycerz Powstaje, Mad Max czy Peaky Blinders świadczą o tym najlepiej. Pomysł, by w nowego Wolverine'a wcielił się właśnie Tom Hardy zyskał zresztą aprobatę samego Hugh Jackmana, który stwierdził, że byłby on w tej roli świetny. Szkopuł tkwi w tym, że Hardy jest obecnie związany z rolą Eddiego Brocka/Venoma w pajęczakowym uniwersum Sony i wątpliwe, by chciano go zatrudnić w jeszcze jednej marvelowskiej produkcji.

Taron Egerton

W filmowym świecie zrobiło się o nim głośno po występie w szpiegowskiej komedii Kingsman: Tajne służby. Potem przyszła rola w Robin Hoodzie i w komedii Eddie zwany orłem, aż wreszcie Egerton zagrał samego Eltona Johna w filmowej biografii muzyka. Za swoją rolę został nagrodzony Złotym Globem. Znakiem rozpoznawczym aktora przez długi czas był chłopięcy urok i interesujący akcent, ale najwyraźniej stara się on porzucić to emploi. Najlepszym tego przykładem jest występ w nowym serialu kryminalnym Apple TV+ pt. Czarny ptak. Egerton jest zresztą naprawdę dobrym aktorem – dobrze wychodzą mu role sympatycznych łobuzów, ale potrafi nadać im warstwy i wyposażyć w skomplikowane emocje.

Charlie Hunnam

Zasłynął jako odtwórca roli Jaxa Tellera w serialu Synowie Anarchii, później zaś wcielił się w rolę króla Artura w widowisku Guya Ritchiego. Kojarzy się z charyzmatycznymi zabijakami, prostymi, acz czarującymi łobuzami o złotym sercu. Trzeba przyznać, że na fanartach Hunnam rzeczywiście prezentuje się dobrze. Na jego korzyść przemawia też fakt, że jest dość rozpoznawalnym aktorem, ale szerokiej widowni raczej nie kojarzy się jednoznacznie z konkretną rolą.

Antony Starr

Chyba żaden inny aktor nie potrafi epatować takim szaleństwem w błękitnych oczach i szerokim uśmiechu, jak czyni to Antony Starr. Jako Homelander w 3 sezonie The Boys wspiął się na wyżyny aktorskiego kunsztu, portretując obsesyjnego, agresywnego, targanego frustracjami superbohatera. Czy byłby równie dobry jako Wolverine? Cóż, Starr jest z pewnością wyborem nieoczywistym, ale bardzo ciekawym. Jego Rosomak byłby na pewno bohaterem złożonym i niewykluczone, że mocno szalonym. Warto zauważyć, że o roli Wolverine'a wspomniał sam aktor, zapytany w jednym z wywiadów, w którego znanego superbohatera chciałby się wcielić.

Luke Evans

Walijski aktor ma za sobą sporo ról w superprodukcjach: zagrał Barda w Hobbicie, wampira w filmie Dracula: historia nieznana i Gastona w Pięknej i Bestii. Pojawił się również w serialu Alienista. Ciekawą rolą był występ w sciencie-fiction pt. High-Rise, w którym Evans wcielił się w postać nieokrzesanego, gwałtownego Richarda Wildera. Mimo udziału w sporej ilości znanych produkcji Evans wciąż nie jest szczególnie rozpoznawalnym aktorem, dzięki roli Wolverine'a miałby więc szansę znaleźć dla siebie aktorską niszę.

Jon Bernthal

Shane, Punisher, a teraz Wolverine? Jon Bernthal słynie z ról twardych typów. Niewątpliwie pomaga mu w tym aparycja wrestlera, ale myli się ten, kto sądzi, że jest on tylko górą mięśni. Bernthal potrafi bowiem grać i to jeszcze jak! Znakomicie wychodzi mu kreowanie postaci wewnętrznie skonfliktowanych, szalonych i niebezpiecznych, ale bynajmniej nie prymitywnych. Pytanie tylko, co dalej z Punisherem, w którego tak brawurowo wcielał się aktor? Niewątpliwie wszyscy fani marzą o powrocie krwawego serialu, jednak Disney na razie milczy na ten temat. Reaktywacja produkcji z pewnością wykluczałaby angaż Bernthala do roli Wolverine'a. Jednak, mówiąc szczerze, nie byłaby to wielka strata – chyba jednak wolimy aktora jako depresyjnego Franka Castle.

Keanu Reeves

Neo, John Wick, Johnny Silverhand i w dodatku Wolverine? Wyobraźnia fanów wyraźnie nie ma granic. Trudno się jednak dziwić typowaniu Reevesa do tak znaczącej roli – w końcu to jeden z najbardziej lubianych współczesnych aktorów, mocno związany z kinem akcji. Jednak aktorowi na przeszkodzie może w tym wypadku stanąć wiek – Keanu Reeves liczy sobie bowiem już 57 lat i raczej nie tworzy to perspektyw na długi udział we franczyzie wymagającej świetnej kondycji fizycznej.

Jason Momoa

Łatwo zrozumieć, czemu fani mogą uznać Momoę za idealnego aktora do roli Wolverine'a. Posiada on imponującą kondycję fizyczną i dość groźny wygląd, a przy tym jest wystarczająco młody. Jednak Jason Momoa jest mocno związany z rolą Aquamana w MCU – podobnie jak w przypadku Toma Hardy'ego wątpliwe, by zechciano mu powierzyć dwie bardzo rozpoznawalne role w obrębie marvelowskiego wszechświata.

Nowy Wolverine wybrany! Pojawi się w Deadpoolu 3[28.09.2022]

Po długim oczekiwaniu i licznych spekulacjach wreszcie wiemy, kto wcieli się w rolę Rosomaka. Informację tę zdradził Ryan Reynolds przy okazji ogłaszania daty premiery filmu Deadpool 3. Przekonajcie się sami:

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Tak więc według najświeższych informacji, Hugh Jackmana w roli Wolverine'a zastąpi... Hugh Jackman. Mimo śmierci tej wersji postaci w filmie Logan (2017), twórcy znaleźli sposób na wplecenie tego Rosomaka do nowej historii. Oczywiście Deadpool 3 może po prostu ukazywać wydarzenia wcześniejsze, ale prawdopodobnym wyjaśnieniem jest też alternatywna linia czasowa, niewywołująca zdziwienia w kontekście multiwersum, na którym mocno opierają się ostatnie filmy z MCU.

Wszyscy typowani do roli Wolverine'a aktorzy (na czele z Taronem Egertonem) musieli więc obejść się smakiem. Jak na razie Rosomak jest tylko jeden, jest nim Hugh Jackman i jeszcze trochę z nami zostanie.

