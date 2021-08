Wonder Woman zmierza do Fortnite. Sprawdź, jak zdobyć skórkę

Po kilku miesiącach domysłów i spekulacji, pojawienie się Wonder Woman w Fortnite zostało oficjalnie potwierdzone.

Już długo mówiło się o tym, że postać Wonder Woman trafi do Fortnite. Teraz jest to już całkowicie pewne. Epic Games oficjalnie ogłosiło, że bohaterka komiksów DC dołączy do gry. Na stronie Epic Games możemy przeczytać:

Wojownicza Amazonka opuszcza Rajską Wyspę i ląduje w Forntite, by walczyć u boku innych członków Ligi Sprawiedliwości. Wonder Woman (i jej wariant Opancerzony) będziecie mogli kupić w sklepie 20 sierpnia o godz. 2:00 czasu polskiego. Wypełnijcie swoją szafkę jej zestawem, w którym znajdziecie lotnię Złote Orle Skrzydła, Topór Bojowy Ateny, ekran wczytywania Trójca DC i plecak Płaszcz Diany z dwoma wariantami.

Na grafice promującej możemy zobaczyć bohaterkę oraz dodatki: lotnię, plecak i kilof. W Fortnite odbędzie się także turniej, w którym będzie można zdobyć skórkę Wonder Woman. Warunkiem wzięcia udziału w Wonder Woman Cup jest włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego oraz posiadanie konta na co najmniej 30 poziomie. Turniej rozpocznie się 18 sierpnia.

Wraz z partnerem z drużyny będziecie mieli 3 godziny na rozegranie 10 meczów i zdobycie tylu punktów, ile zdołacie. Najlepsze ekipy z każdego regionu otrzymają strój Wonder Woman i plecak Płaszcz Diany. Każda drużyna, która zgromadzi co najmniej 8 punktów, otrzyma także ekran wczytywania Honorowe Amazonki.

Punktacja w turnieju:

Królewskie Zwycięstwo: 42 punkty

Miejsce 2: 36 punktów

Miejsce 3: 32 punkty

Miejsce 4: 30 punktów

Miejsce 5: 29 punktów

Miejsce 6: 28 punktów

Miejsce 7: 27 punktów

Miejsce 8: 26 punktów

Miejsce 9: 25 punktów

Miejsce 10: 24 punkty

Miejsce 11: 23 punkty

Miejsce 12: 22 punkty

Miejsce 13: 21 punktów

Miejsce 14: 20 punktów

Miejsce 15: 19 punktów

Miejsce 16: 18 punktów

Miejsce 17: 17 punktów

Miejsce 18: 16 punktów

Miejsce 19: 15 punktów

Miejsce 20: 14 punktów

Miejsce 21: 13 punktów

Miejsce 22: 12 punktów

Miejsce 23: 11 punktów

Miejsce 24: 10 punktów

Miejsce 25–29: 9 punktów

Miejsce 30–34: 6 punktów

Miejsce 35–39: 3 punkty

Miejsca 40–44: 2 punkty

Miejsca 45–50: 1 punkt

Każda likwidacja: 1 punkt

Zobacz także: Cyberpunk 2077 - pierwsze szczegóły na temat aktualizacji 1.3

Zobacz również: