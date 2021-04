WordPress zapowiada: nie skorzystamy z FLoC

Nowy mechanizm pozyskiwania danych przez Google nie budzi entuzjazmu. Dzisiaj twórcy WordPressa zapowiadają, że będą go automatycznie wyłączać na stronach opartych na tym CMS-ie.

FLoC to system, który ma zastąpić ciasteczka firm trzecich i pomóc Google w zdobywaniu informacji o zachowaniach internautów, jednak bez zbytniego ingerowania w prywatność (jego działanie tłumaczymy dokładnie tutaj). Twórcy przeglądarek Vivaldi oraz Brave zadeklarowali, że będą go blokować, a twórcy wyszukiwarki DuckDuckGo proponują wtyczkę, która pozwoli go omijać.

FLoC, czyli Federated Learning of Cohorts (FLoC), po raz pierwszy został zaprezentowany w styczniu tego roku. Został niemal od razu skrytykowany przez Electronic Frontier Foundation (EFF) jako pomysł po prostu głupi. Teraz do organizacji nie chcących widzieć u siebie tego rozwiązania dołącza WordPress, czyli najpopularniejsza platforma do tworzenia stron internetowych. Jak możemy przeczytać w oświadczeniu, obecnie 40% witryn w sieci korzysta z tego rozwiązania i jego twórcy czują się odpowiedzialni za bezpieczeństwo ich danych. Dlatego do silnika platformy zostały dodane cztery linie kodu, które automatycznie wyłączają mechanizm FLoC. Jednak jeśli admin danej witryny chce, może go pozostawić włączony.

WordPress planuje wprowadzić nowy kod w aktualizacji 5.8, zaplanowanej na lipiec b.r. Jednak Google chce wprowadzić FLoC szybciej, więc WP będzie musiało nieco przyśpieszyć jego wdrażanie.

Źródło: Neowin