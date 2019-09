World War Z otrzyma nową zawartość, nadchodzi sezon 2

Studio Saber Interactive ujawniło nowości, które trafią do gry World War Z w trakcie drugiego sezonu.

World War Z okazało się niemałym sukcesem studia Saber Interactive. Wychodzi na to, że zabijanie zombie nigdy się nie znudzi, a szczególnie gdy jest to zrobione naprawdę dobrze. Zespół odpowiedzialny za grę należy również pochwalić za popremierowe wsparcie. Większość dodatków trafia do gry w ramach darmowych aktualizacji. Ogłoszony dzisiaj sezon drugi, wzbogaci grę m.in. o nowe zadania, przeciwników czy bronie, pełna lista nowości prezentuje się następująco:

Dwie nowe misje PvE w Moskwie i Nowym Yorku

Nowy tryb rozgrywki, oparty na odpieraniu fal wrogów - Horde Mode Z

Nowe typy zombie

Nowe rangi prestiżowe

Nowa broń i przedmioty kosmetyczne

Wsparcie dla funkcji crossplay (tylko dla rozgrywek typu PvE)

Wszystkie powyższe dodatki trafią do gry całkowicie za darmo. Oczywiście w sezonie 2 pojawią się równie płatne DLC, ale skupione są one głównie na elementach personalizacji postaci i broni.

Dla przypomnienia, World War Z to trzecioosobowa kooperacyjna gra akcji. Produkcja bazuje na uniwersum wykreowanym przez Maxa Brooksa, w którym to nieznany wirus spowodował, że znaczna część ludzkości przemieniła się w krwiożercze bestie przypominające zombie.

World War Z jest obecnie dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Sezon drugi wystartuje jeszcze w tym roku, dokładną premierę jego debiutu poznamy w niedalekiej przyszłości.