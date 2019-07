World of Cyberpunk 2077 wprowadzi nas w świat gry CD Projekt RED

Firmy CD Projekt RED i Dark Horse zapowiedziały dzisiaj powstanie wyjątkowej książki wprowadzającej graczy w świat gry Cyberpunk 2077.

Przedstawiciele CD Projekt RED ogłosili nawiązanie kolejnej współpracy z wydawnictwem Dark Horse. Owocem wspólnych działań będzie 200-stronicowa księga (wydana w twardej oprawie), która będzie swoistym kompendium wiedzy o świecie, który wykreował Mike Pondsmith. Warto przypomnieć, że CD Projekt i Dark Horse współpracowali już w przeszłości, czego efektem była seria komiksów skupiona na przygodach najsłynniejszego Wiedźmina - Geralta z Rivii.

World of Cyberpunk 2077 ma nam zaoferować dostęp do szerokiej wiedzy na temat świata, historii i postaciach przedstawionych w Cyberpunk 2077. Możemy spodziewać się również szczegółowych opisów na temat dostępnych broni, ulepszeń i futurystycznych pojazdów. Książka zostanie wydana 21 kwietnia 2020 roku, a więc kilka dni po światowej premierze gry. World of Cyberpunk 2077 jest dostępne m.in. na Amazonie w cenie 40 dolarów, póki co potwierdzono jedynie wydanie w języku angielskim.

Jeśli spodobało wam się uniwersum Cyberpunk, a do tego lubicie klasyczne, papierowe gry rpg, to pamiętajcie, że w przygotowanie jest również Cyberpunk Red, którego akcja dzieje się nieco przed wydarzeniami z gry Cyberpunk 2077.

Gra Cyberpunk 2077 zadebiutuje 16 kwietnia 2020 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.