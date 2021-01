World of Tanks - aktualizacja 1.11.1 wprowadzi włoskie czołgi, Plutony 2.0 i więcej

Studio Wargaming.net zapowiedziało pierwszą pierwszą dużą aktualizację do World of Tanks w 2021 roku.

World of Tanks to zdecydowanie "oczko w głowie" Wargaming.net, ta szalenie popularna produkcja od lat gromadzi przed ekranami monitorów miliony graczy. Chcąc podtrzymać zainteresowanie swoją produkcją deweloperzy dbają o jej regularne aktualizacje. Pierwszy zestaw z nową zawartością w tym roku, trafi na serwery gry 27 stycznia, jednak już teraz poznaliśmy szczegóły aktualizacji 1.11.1.

World of Tanks - aktualizacja 1.11.1 - nowości

Wraz z debiutem aktualizacji 1.11.1 gracze będą mogli wybierać spośród czterech nowych włoskich czołgów. Na poziomie VII poziomie otrzymamy maszynę Carro d’assalto P.88, następnie na VIII - Progetto CC55 Mod. 54, dalej - Progetto C50 Mod. 66 oraz Rinoceronte na poziomie X. Jak zdradzają twórcy gry: wszystkie włoskie czołgi ciężkie będą miały działa z dobrymi kątami opuszczenia lufy. Jednak ich najbardziej charakterystyczną cechą jest zmodyfikowana mechanika automatycznego przeładowania, zaimplementowana od poziomu VIII w górę. To unikalne rozwiązanie daje premię do przeładowania.

Na co jeszcze możemy liczyć? Przede wszystkim na system Pluton 2.0, który pozwoli na łatwiejsze wyszukiwanie innych graczy do plutonu. Pozwoli on m.in. na wybór różnego rodzaju szczegółowych kryteriów, jak np. poziom pojazdu czy włączone ustawienie czatu głosowego.

Czekają na nas również liczne usprawnia interfejsu. Wraz z debiutem aktualizacji gracze będą mogli włączyć na minimapie koło bezpośredniego wykrycia, które sprawia, że w promieniu 50 metrów wszystkie pojazdy zostają automatycznie wykryte. Dodatkowo, uszkodzone moduły mają teraz licznik czasu naprawy, więc będziecie dokładnie wiedzieć, kiedy dany moduł zostanie automatycznie naprawiony.

Nie zapomniano również o poprawkach ułatwiających rozgrywkę i po aktualizacji 1.11.1, klient gry zapamięta serwer, który wybraliście ostatnio i automatycznie użyje go przy kolejnych uruchomieniach World of Tanks.

World of Tanks - aktualizacja 1.11.1 - kiedy?

Jak już wspominaliśmy, w Europie patch 1.11.1 do World of Tanks zadebiutuje już w najbliższą środę (27 stycznia). Więcej szczegółów na temat aktualizacji znajdziecie na oficjalnej stronie gry.

