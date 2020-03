World of Tanks daje 14 dni premium za darmo!

World of Tanks dołącza do producentów i platform zachęcających do zostania w domu. W tym celu oferuje czternaście dni zabawy premium za darmo.

World of Tanks tohttps://www.pcworld.pl/news/Caliber-taktyczny-shooter-od-tworcow-World-of-Tanks-niebawem-otrzyma-bete-w-Europie,418954.html, której nikomu specjalnie przedstawiać nie trzeba. Jej twórcy zdecydowali się zachęcić graczy do pozostania w domach i w tym celu umożliwili każdemu przetestowanie konta premium za darmo. Okres przyznawania takich kont rozpoczął się dzisiaj, a zakończy 3 kwietnia 2020 roku. Jest to gest wsparcia dla wszystkich osób, które przechodzą kwarantannę, aby zminimalizować zagrożenie dla siebie oraz swoich najbliższych. Sama gra działa bez żadnych zmian, a dla wielu osób może być to okazja, aby w końcu ją przetestować i zobaczyć, czym zachwycają tysiące graczy na całym świecie.

Aby zyskać konto premium World of Tanks, musisz przejść na tę witrynę, a następnie nacisnąć przycisk. Uwaga - aby skorzystać z możliwości konta premium, należy mieć założone konto. Jeśli go nie masz, możesz szybko to zrobić za pomocą choćby profilu na Facebooku, Steam czy konta Microsoftu. Udanych łowów!