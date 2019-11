World of Warcraft: Battle for Azeroth - aktualizacja Visions of N’Zoth zadebiutuje dopiero w przyszłym roku

Niestety sprawdził się najgorszy z możliwych scenariuszy i sympatycy gry World of Warcraft nie otrzymają już nowej zawartości w tym roku.

Emocje związane z tegorocznym Blizzconem pomału opadają i pracownicy studia Blizzard wracają do swoich standardowych obowiązków. Przedstawiciele zespołu odpowiedzialnego za rozwój World of Warcraft, właśnie poinformowali, że ostatnia duża aktualizacja w ramach dodatku Battle for Azeroth zadebiutuje dopiero w przyszłym roku.

Aktualizację 8.3 - Visions of N’Zoth, zapowiedziano na początku października i niemal natychmiast trafiła ona na serwery testowe gry. Wydawało się wówczas, że jeszcze w tym roku do World of Warcraft trafi nowa zawartość. Niestety, teraz już wiemy, że tak się nie stanie. Twórcy poinformowali, że choć prace nad aktualizacją przebiegają pomyślnie, to pozostało jeszcze sporo do zrobienia. Ujawniono również, że już niebawem na publicznych serwerach testowych pojawi się kolejna paczka z zawartością z Visions of N’Zoth.

Dla przypomnienia, patch 8.3 wprowadzi do gry szereg nowości, które będą miały wystarczyć graczom do premiery, niedawno zapowiedzianego, dodatku Shadowlands. Wśród największych nowości, które przyniesie ze sobą aktualizacja, warto wymienić:

Nowe rasy - Mechagnomy dla Przymierza i Vulpera dla Hordy

Nowe pancerze rasowe i powiązane z nimi zadania dla Goblinów i Worgenów

Zmiany w profesjach i systemie craftingu

Całkowicie przebudowany dom aukcyjny

Nowy rajd Ny’alotha, wypełniony 12 bossami

Legendarny płaszcz

Zwiększony maksymalny poziom artefaktu "Serce Azeroth"

Nowe esencje do "Serca Azeroth"

Czwarty sezon PvP z nowymi nagrodami

Kolejny sezon lochów Mythic Plus

Loch Mechagon zostanie podzielony na dwie części i będą one dostępne w ramach systemu Mythic Plus

Oficjalnego debiutu aktualizacji Visions of N'zoth możemy spodziewać się na początku 2020 roku.