World of Warcraft: Battle for Azeroth - twórcy zapowiedzieli nową zawartość

Dopiero kilka tygodni temu na serwery gry World of Warcraft: Battle for Azeroth trafiła aktualizacja Rise of Azshara (8.2), a twórcy już zapowiedzieli nową zawartość.

Po znakomitym dodatku Legion, Battle for Azeroth nie miał łatwo, aby sprostać oczekiwaniom graczy. Blizzard wziął sobie do serca początkową krytykę najnowszego rozszerzenia do World of Warcraft i wreszcie zmierza w dobrym kierunku. Społeczność graczy bardzo ciepło przyjęła aktualizację 8.2 - Rise of Azshara, uznając nawet, że zaoferowała ona najlepszą zawartość w Battle for Azeroth. Twórcy gry nie zwalniają tempa i właśnie opublikowali pierwsze informacje na temat kolejnych nowości, które zawitają do gry wraz z patchem 8.2.5.

Potwierdzono, że już niebawem na publicznych serwerach testowych będzie można sprawdzić niektóre elementy aktualizacji 8.2.5. Wśród nich warto wyróżnić:

Nowe modele postaci dla ras Worgenów i Goblinów - Worgeni i Gobilny, jako ostatnie rasy w grze otrzymają ulepszone modele, które będą mogły pochwalić się nie tylko większą liczbą detali, ale również lepszymi animacjami.

- Worgeni i Gobilny, jako ostatnie rasy w grze otrzymają ulepszone modele, które będą mogły pochwalić się nie tylko większą liczbą detali, ale również lepszymi animacjami. 15-lecie World of Warcraft - Twórcy szykują dla nas sporo niespodzianek i nagród z okazji okrągłej rocznicy istnienia gry. Do zdobycia będą m.in. nowe wierzchowce oraz zwierzaki. Przy okazji stoczymy pojedynki z najbardziej ikonicznymi rajdowymi bossami z gry.

- Twórcy szykują dla nas sporo niespodzianek i nagród z okazji okrągłej rocznicy istnienia gry. Do zdobycia będą m.in. nowe wierzchowce oraz zwierzaki. Przy okazji stoczymy pojedynki z najbardziej ikonicznymi rajdowymi bossami z gry. Nowa linia zadań , która pozwoli nam odblokować unikatowego wierzchowca - gigantyczną pszczołę.

, która pozwoli nam odblokować unikatowego wierzchowca - gigantyczną pszczołę. Rajd Firelands będzie dostępny w ramach tygodniowych wyzwań "timewalking".

będzie dostępny w ramach tygodniowych wyzwań "timewalking". Party Sync - zupełnie nowy sposób na wspólną rozgrywkę ze znajomymi. Pozwoli ona m.in. na współpracę graczy na maksymalnych poziomach z początkującymi przyjaciółmi. Gdy gracze aktywują Party Sync, wszyscy w drużynie zostają wyrównani do tego samego stanu misji, w tym faz. Pojawi się również funkcja "powtórki", pozwoli ona graczom, którzy już ukończyli pewne zadania, odtworzyć te questy ze swoimi przyjaciółmi, aby otrzymać nagrody odpowiednie dla ich obecnego poziomu, niezależnie od pierwotnego poziomu misji. Co więcej Party Sync pozwoli zaawansowanym i początkującym graczom na wspólne wykonywanie instancji, jak np. lochy czy mecze pvp. Poziom i zdolności weteranów będą odpowiednio skalowane w dół, tak aby dla wszystkich dana aktywność były tym samym wyzwaniem.

Niedługo najnowszy dodatek do World of Warcraft będzie obchodził swoją pierwszą rocznicę. Aktualizacja Rise of Azshara sprawiła, że społeczność gry może z nadzieją patrzeć w przyszłość. Patch 8.2.5 również zapowiada się interesująco, szczególnie Party Sync, które mam nadzieję będzie stale rozwijane.