World of Warcraft: Battle for Azeroth - zapowiedziano aktualizację Visions of N’Zoth

Blizzard postanowił solidnie zaskoczyć graczy World of Warcraft i zapowiedział kolejną ogromną aktualizację - Visions of N’Zoth.

Choć od premiery ostatniej aktualizacji World of Warcraft (8.2.5) minęły dopiero dwa tygodnie, to studio Blizzard postanowiło dłużej nie czekać i zaprezentowało nowości jakie wprowadzi, prawdopodobnie finałowa, aktualizacja do dodatku Battle for Azeroth.

"Visions of N’Zoth" kontynuuje historię rozszerzenia Battle for Azeroth. Tym razem graczom przyjdzie zmierzyć się z samym N'Zothem, który do tej pory działał głównie z ukrycia, wykorzystując swoich podkomendnych. N'Zoth to potężna istota (wzorowana na Wielkich Przedwiecznych z historii H.P. Lovecrafta), która jest wstanie wpływać na umysły innych istot.

Oprócz nowej historii i zadań, możemy się również spodziewać nowych lokacji. Sługusy N'Zotha będą regularnie nawiedzać Azeroth, a co za tym idzie będziemy musieli rzucić im wyzwanie w ich spaczonym wymiarze. Twórcy zdecydowali się na przerobienie regionów: Uldum oraz Vale of Eternal Blossoms. Swoją "mroczną" wersję otrzymają również stolice frakcji - Stormwind i Orgrimmar.

Na co możemy jeszcze liczyć? Oto najważniejsze elementy aktualizacji 8.3 - Visions of N’Zoth:

Nowe rasy - Mechagnomy dla Przymierza i Vulpera dla Hordy

Nowe pancerze rasowe i powiązane z nimi zadania dla Goblinów i Worgenów

Zmiany w profesjach i systemie craftingu

Całkowicie przebudowany dom aukcyjny

Nowy rajd Ny’alotha, wypełniony 12 bossami

Legendarny płaszcz

Zwiększony maksymalny poziom artefaktu "Serce Azeroth"

Nowe esencje do "Serca Azeroth"

Czwarty sezon PvP z nowymi nagrodami

Kolejny sezon lochów Mythic Plus

Loch Mechagon zostanie podzielony na dwie części i będą one dostępne w ramach systemu Mythic Plus

Niestety nie wiadomo kiedy dokładnie aktualizacja "Visions of N’Zoth" trafi do gry, ale wszyscy chętni już teraz mogą testować niektóre jej elementy na publicznych serwerach testowych.