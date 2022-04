World of Warcraft Dragonflight - Blizzard zapowiada nowy dodatek do gry. Zobacz znakomity zwiastun

Blizzard właśnie ujawnił nowy dodatek do World of Warcraft - Dragonflight. Na graczy czeka nowa historia, obszar, klasa postaci, rasa humanoidalnych smoków i wiele, wiele więcej. Zainteresowani?

Spis treści

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Blizzard przedstawił nam nowy rozdział w historii World of Warcraft. Dodatek zatytułowany Dragonflight ponownie uczyni ze smoków głównych bohaterów opowieści.

World of Warcraft Dragonflight - trailer

Dzisiejsze ogłoszenie nie mogło odbyć się bez stosownego zwiastuna. Choć nie jest to najlepszy trailer w historii World of Warcraft, to i tak prezentuje się znakomicie. Blizzard po raz kolejny udowadnia, że potrafi robić imponujący zwiastuny.

World of Warcraft Dragonflight - co nowego?

Podczas prezentacji dodatku, przedstawiciele Blizzarda wielokrotnie podkreślali, że "wsłuchiwali się w głosy graczy". Owocem tych działań są kluczowe zmiany, które wprowadzi Dragonflight. Przede wszystkim do gry zawita nowa klasa postaci - Evoker, która będzie ściśle powiązana z nową rasą, humanoidalnymi smokami - Dracthyr. Evoker będzie mógł pełnił rolę wspierającą - lecząc swoich towarzyszy, bądź ofensywną, skupioną na walce na średnim dystansie przy użyciu niezwykłych smoczych zdolności i magii. Jak już wynika z trailera, Dragonflight zaoferuje nam także zupełnie nowy obszar - Dragon Isles, który został podzielony na 5 głównych stref (w tym jedna startowa dla Dracthyr).

Dracthyr to nowa rasa w World of Warcraft, która jako jedyna będzie mogła korzystać z mocy nowej klasy postaci - Evoker (fot. Blizzard Entertainment)

To oczywiście nie wszystko. Blizzard wreszcie zrezygnował z systemów, które powiązane były tylko z danym dodatkiem i postanowił się skupić na fundamentach rozgrywki. Jeśli tęskniliście za rozbudowany systemem progresji, to z pewnością ucieszą was nowe drzewka rozwoju postaci. Po części przypominają one rozwiązania, które stosowano w WoW w podstawowej wersji gry i kilku pierwszych dodatkach, ale oczywiście odpowiednio usprawnione. W dużym uproszczeniu, z każdym zdobytym poziomem otrzymamy punkt, który będziemy mogli przydzielić w drzewku ogólnym naszej klasy bądź specjalizacji (np. Warrior i specjalizacja Arms). W założeniu ma to pozwolić graczom na stworzenie postaci, którą naprawdę chcą grać.

Tak prezentuje się nowy system rozwoju postaci w World of Warcraft Dragonflight (fot. Blizzard Entertainment)

Blizzard zdecydował się również na całkowite przebudowanie profesji rzemieślniczych. Założeniem nowego systemu jest nie tylko uczynić z nich istotny element rozgrywki, ale również sprawić, aby gracze mogli zaangażować się w rzemiosło na nowym, wyższym poziomie. Jak to będzie dokładnie wyglądać w praktyce? Tego jeszcze nie wiemy. Deweloperzy ujawnili jedynie, że możliwe będzie np. składanie zamówień na konkretne przedmioty u rzemieślników.

Profesje rzemieślnicze wreszcie doczekają się istotnych zmian w Dragonflight (fot. Blizzard Entertainment)

World of Warcraft Dragonflight to także zmiany w UI, nowa historia, mnóstwo pomniejszych zmian i poprawek oraz nowy system latania, powiązany ze smoczymi wierzchowcami, które będziemy mogli modyfikować i personalizować na wiele sposobów.

Blizzard nie ujawnił daty premiery dodatku Dragonflight. Czy jest szansa na jego debiut w tym roku? Wiele zależeć będzie od testów alfa i beta. Pierwsze z nich mają wystartować w "niedalekiej przyszłości".

