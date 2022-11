World of Warcraft Dragonflight – kiedy premiera dodatku? Sprawdź, kiedy start serwerów w Polsce

Premiera dziewiątego już dodatku do World of Warcraft zatytułowanego Dragonflight już za chwilę. Sprawdźcie, kiedy dokładnie będziecie mogli ruszyć na Smocze Wyspy.

Dragonflight ma być dodatkiem, który przywróci World of Warcraft na właściwe tory. Nie da się bowiem ukryć, że decyzje studia Blizzard Entertainment i dwa ostatnie dodatki – Battle for Azeroth oraz Shadowlands w dłuższej perspektywie zawiodły graczy. Dragonflight ma być zatem nowy rozdaniem, który wywróci do góry nogami wiele fundamentalnych elementów gry. Jeśli chcecie wypróbować rozszerzenie już w dniu premiery, to warto sprawdzić dokładnie, kiedy nowa zawartość zawita do Polski.

World of Warcraft Dragonflight – kiedy premiera dodatku w Polsce?

Gracze World of Warcraft są już przyzwyczajeni do tego, że poszczególny strefy dostają nową zawartość o nieco innej porze. Europejczycy standardowo mogą liczyć na nią podczas tygodniowych resetów, które zawsze odbywają się w środy. W przypadku premiery Dragonflight będzie to jednak wyglądać nieco inaczej.

Blizzard postanowił, że na Smocze Wyspy wyruszą równocześnie wszyscy gracze na świecie, co oznacza, że nikt nie będzie pokrzywdzony. Choć teoretycznie premiera World of Warcraft Dragonflight odbywa się dzisiaj (28 listopada), to serwery dla polskich graczy (z właściwą aktualizacją) uruchomione zostaną dopiero o północy, co oznacza, że premiera Dragonflight w Polsce odbędzie się właściwie 29 listopada.

Jak Dragonflight będzie debiutował w poszczególnych strefach, idealnie obrazuje poniższa grafika.

Jeśli mieliście przerwę od World of Warcraft i zastanawiacie się, czy warto wrócić, to zachęcamy was do lektury naszego materiału, który przedstawia 5 powodów za powrotem i 1 przeciw.