World of Warcraft: Jaina Proudmoore. Wichry wojny zachwycają już przed premierą!

Gratka dla fanów uniwersum Warcraft - kolejna cześć z serii Blizzard Legends napisana przez autorkę bestsellerów.

Christie Golden, autorka licznych bestsellerów z listy New York Times’a oraz czołowa pisarka literackiej odsłony World of Warcraft, tym razem pracowała nad kolejnym rozdziałem historii Jainy Proudmoore i Garosza Piekłorycza.

Garosz Piekłorycz chce podporządkować sobie cały kontynent Kalimdoru. To zerwałoby pakt zawarty pomiędzy Wodzem Thrallem, a orędowniczką pokoju na Azeroth i sojuszniczką Hordy po stronie Przymierza – Jainą Proudmoore. Choć przywódcy Hordy krytycznie przyglądają się przygotowaniom do inwazji, nie wiadomo, czy znajdą w sobie siłę, by w porę sprzeciwić się Garoszowi rozpętującemu kolejny konflikt.

Do tego z powodu magicznych zdolności Jainy, do Theramore przybywa Kalegos, dawny Smoczy Aspekt. Największy skarb smoków, Źrenica Światła, został skradziony, a jego strażnicy bezlitośnie wymordowani. Bohaterowie muszą wspólnymi siłami zlokalizować artefakt, którego moce ponownie zagrażają bezpieczeństwu Azeroth. Wichry wojny zawieją nad umęczonymi krainami.

Choć premiera książki odbędzie się 2 czerwca, już zbiera pozytywne recenzje wśród krytyków i miłośników fantasy. Można zamawiać ją w przedsprzedaży.

Źródło: materiały prasowe.