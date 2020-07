World of Warcraft. Kronika - kiedy pojawi się drugi tom serii?

Wielotomowa seria "Kronika", ukazująca się w Polsce nakładem wydawnictwa Insignis, to jedyne w swoim rodzaju księgi, które w chronologiczny sposób przybliżają czytelnikowi dzieje świata Warcrafta. Drugi tom ilustrowanej serii trafi do księgarń 29 lipca.

Już wkrótce pojawi się drugi tom monumentalnej serii "World of Warcraft. Kronika", która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Autorami tej słynnej historii są Chris Metzen, Matt Burns i Robert Brooks.

Przystępny język i przejrzysty styl sprawia, że każdy - a więc także ci, którzy dotąd nie poznali bliżej historii światów znanych z gier komputerowych, licznych powieści, opowiadań, komiksów czy wielkiego ekranu - bez problemu odnajdą się w gąszczu informacji o tym uniwersum. Warcraft to nie tylko Azeroth, lecz również inne światy, nie mniej fascynujące niż rodzima planeta ludzi, elfów i krasnoludów.

Drugi tom "Kronik" odkryje przed czytelnikami, w sporej części, nieznane do tej pory fakty z pierwotnej historii Draenoru, czyli azylu draenei, świata brutalnych ogrów, skrzydlatych arakkoa, liściastych pierwotnych i przede wszystkim domu honorowych orków. „Kronika. Tom II” przybliży ich początki, poświęcając uwagę każdemu z klanów, które w przyszłości miały stać się częścią niepowstrzymanej Hordy.

Jeśli interesuje was historia dawno zapomnianych cywilizacji, których echa rozbrzmiewają do dzisiaj, a także chcecie poznać zupełnie nowe fakty z Pierwszej i Drugiej Wojny czy Ekspedycji na Draenor. Księga "World of Warcraft: Kronika. Tom II" zdecydowanie powinna sprostać waszym oczekiwaniom.

Przedsprzedaż książki już ruszyła. TUTAJ możecie ją kupić w atrakcyjnej cenie.

"World of Warcraft: Kronika. Tom II"– kolejna część wyjątkowej serii – opisuje starożytne dzieje Draenoru, ojczyzny orków i miejsca narodzin potężnej Hordy. Ale to nie wszystko! W tej pasjonującej książce czytelnik znajdzie także nowe opowieści o decydujących wydarzeniach z przeszłości Azeroth; przeczyta między innymi o dramatycznych losach Strażnika Medivha, o Pierwszej Wojnie orków i ludzi, a także o zawiązaniu się Przymierza. Przepiękne ilustracje Petera Lee, Josepha Lacroix, Alexa Horleya, Wei Wanga i innych artystów ożywiają karty historii World of Warcraft, rozpalając wyobraźnię każdego fana niespotykaną szczegółowością. [Opis wydawcy]