World of Warcraft Shadowlands - Blizzard potwierdził datę premiery dodatku

Na ósme rozszerzenie w historii World of Warcraft będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

World of Warcraft jest już z nami niemal 16 lat, przebojowej grze MMOPRG nie udałoby się tak długo utrzymać na rynku, gdyby nie liczne rozszerzenia. Ostatni, wydany w 2018 roku dodatek to Battle for Azeroth, który, delikatnie mówiąc, wzbudził mieszane uczucia wśród społeczności gry. Wiemy już, że na horyzoncie jest ósme rozszerzenie do World of Warcraft - Shadowlands, które ma być powrotem do korzeni.

Twórcy wielokrotnie podkreślali, że w Shadowlands chcą przywrócić wiele elementów rozgrywki (w tym zdolności postaci), które w przeszłości zostały z niej wycięte, rzekomo, aby uczynić rozgrywkę bardziej przyjemną. Przed kilkoma tygodniami wystartowały zamknięte beta testy dodatku i potwierdzają one, że zespół deweloperski chce, aby najbardziej zaangażowani i oddani produkcji gracze mieli powody do radości.

Podczas ostatniego raportu finansowego firmy, prezes Blizzard Entertainment - J. Allen Brack, zdradził kilka informacji na temat przyszłości World of Warcraft. Szef Blizzarda podkreślił, że sporym wyzwaniem dla zespołu odpowiedzialnego za Shadowlands było przejście w tryb pracy zdalnej. Pomimo niespodziewanych trudności, ósmy dodatek do WoW-a ma zadebiutować w tym roku, a konkretnie w jego ostatnich miesiącach.

Przypomnijmy, że wcześniej spekulowano, iż Shadowlands zadebiutuje w okolicach sierpnia - września bieżącego roku. Teraz wiemy już, że jest to niemożliwe i nowych przygód w World of Warcraft możemy spodziewać się najwcześniej w listopadzie.

źródło: wccftech.com