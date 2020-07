World of Warcraft Shadowlands - beta testy wystartują już w przyszłym tygodniu, poznaliśmy zawartość edycji kolekcjonerskiej

Podczas dzisiejszego streamu, przedstawiciele Blizzard Entertainment - John Hight i Ion Hazzikostas, ujawnili szereg nowych informacji na temat ósmego dodatku do World of Warcraft - Shadowlands.

Po trzech miesiącach zamkniętych testów alfa, Shadowlands otworzy się na nowych graczy w beta testach, które rozpoczną się już w przyszłym tygodniu. Jeśli chcecie wziąć w nich udział, musicie posiadać aktywne konto World of Warcraft i zgłosić chęć udziału w testach na koncie BattleNet.

Jak podkreślili twórcy, choć przejście do beta testów oznacza, iż większość kluczowych elementów dodatku jest już gotowa, to wciąż pozostało mnóstwo do zrobienia. Podczas bety maksymalny poziom postaci zostanie zwiększony do 60 poziomu. Gracze otrzymają możliwość dokładnego sprawdzenia wszystkich elementów rozszerzenia. W tym tzw. endgame'u, na który składać będą się nie tylko nowe lochy, ale również wybór i rozwój jednego z czterech przymierzy, z którym powiązanych będzie wiele elementów wpływających na rozwój naszej postaci.

Przy okazji, poznaliśmy również wygląd i skład edycji kolekcjonerskiej World of Warcraft Shadowlands. Nabywcy tego wyjątkowego wydania mogą liczyć na:

Wyjątkowe kolekcjonerskie pudełko

Zestaw spinek z symbolami czterech nowych przymierzy

Artbook

Cyfrową ścieżkę dźwiękową

Podkładkę pod mysz

Zestaw cyfrowych dodatków (m.in. uniwersalna zbroja dla postaci, wierzchowiec, abonament na 30 dni)

Edycja kolekcjonerska World of Warcraft Shadowlands

World of Warcraft Shadowlands - cyfrowe dodatki do edycji kolekcjonerskiej

Niestety wciąż nie znamy dokładnej daty premiery dodatku Shadowlands. Na początku maja, prezes Blizzard Entertainment - J. Allen Brack, zdradził jedynie, że ósmy dodatek do WoW-a ma zadebiutować pod koniec bieżącego roku.

