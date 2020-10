World of Warcraft Shadowlands z nową datą premiery

Nie mamy najlepszych wieści dla fanów World of Warcraft. Blizzard ogłosił właśnie, że premiera dodatktu Shadowlands zostaje przesunięta.

Co tu dużo pisać, tego się nie spodziewaliśmy. Firma Blizzard Entertainment, ustami Johna Highta - producenta wykonawczego World of Warcraft, oznajmiła dzisiaj, że premiera najnowszego dodatku do gry - Shadowlands, odbędzie się później niż planowano.

Przypomnijmy, World of Warcraft Shadowlands miało pierwotnie zadebiutować już 28 października. Niestety, termin ten jest już nieaktualny. John Hight, w oficjalnym oświadczeniu, podkreślił że było to ciężka decyzja dla całego zespołu. Jednak po wsłuchaniu się w głosy społeczności, deweloperzy doszli do wniosku, iż potrzebują jeszcze trochę dodatkowego czasu na dopracowanie produkcji.

Stało się jasne, że potrzebujemy trochę więcej czasu na dodatkowe dopracowanie, a także na zbalansowanie i przerobienie niektórych zazębiających się fragmentów, w szczególności tych związanych z grą końcową. - John Hight, Blizzard Entertainment

Kiedy dokładnie zadebiutuje Shadowlands? Tego niestety nie wiemy, na razie twórcy ujawnili, że dodatek pojawi się "w tym roku". Na pocieszenie pozostaje nam wiadomość o starcie tzw. pre-patchu, czyli obszernej aktualizacji, która regularnie wprowadza graczy w nowe dodatki. Tym razem możemy liczyć na: poważne zmiany w funkcjonowaniu klas postaci, nowe możliwości personalizacji bohaterów, przebudowany system rozwoju oraz nowy obszar startowy. Pre-patch pojawi się na europejskich serwerach już 14 października.

