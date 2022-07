World of Warcraft: Sylwana, czyli wojna, mrok i nieumarli. Królowa Banshee powraca!

Sylwana Bieżywiatr to jedna z najbardziej kultowych bohaterek Warcrafta, ale jej zawikłany życiorys może przyprawić o zawrót głowy nawet najwierniejszego fana. Jednak już niedługo wszelkie wątpliwości rozwieje "World of Warcraft: Sylwana", czyli nowa powieść autorstwa Christie Golden.

Sylwana Bieżywiatr, czyli od elfki do banshee

Trzeba przyznać, że od czasu swojego pierwszego pojawienia się w grze Warcraft III, Sylwana przebyła długą drogę. Elfka przyszła na świat w szlachetnym rodzie elfów zamieszkujących sielskie lasy Quel'Thalas. Wybrała karierę tropicielki i szybko została dowódczynią sił militarnych wysokich elfów. Dobra passa bohaterki skończyła się podczas bitwy z hordą nieumarłych zdrajcy Arthasa Menethila. Choć zginęła w starciu, jej dusza została sprowadzona z powrotem, by Sylwana służyła Arthasowi jako banshee.

fot. Blizzard

Po odzyskaniu wolności, Sylwana rozpoczęła przygotowania do w pełni zrozumiałej zemsty. Jednak droga do niej okazała się o wiele bardziej krwawa i wyniszczająca, niż można się było spodziewać. Jako Królowa Banshee Sylwana stworzyła tzw. naród Porzuconych i zawiązała sojusz z orkiem Thrallem, Wodzem Hordy. W jej CV można znaleźć też tak nieoczekiwane zdarzenie, jak pakt z Nadzorcą Zovaalem, panem i więźniem Czeluści. Sojusz ten przypieczętował upadek bohaterki, a Sylwana stała się tym, z czym tak zaciekle walczyła – w służbie Nadzorcy popełniła czyny, o które nikt nie mógł podejrzewać dzielnej elfiej wojowniczki.

World of Warcraft: Sylwana – nowa powieść Christie Golden

Losy elfki z lasów Quel'Thalas postanowiła wziąć na warsztat Christie Golden, pisarka tworząca w gatunku fantasy, science-fiction i horroru. To nazwisko z pewnością nie brzmi obco dla fanów uniwersum Warcrafta – spod pióra Amerykanki wyszły bowiem takie książki, jak Arthas: Przebudzenie Króla Lisza, Władca klanów czy Cisza przed burzą. W nowej powieści pisarka postanowiła przyjrzeć się powodom, które popchnęły Sylwanę do paktu z Zovaalem. Powieść śledzi losy bohaterki, jako sojuszniczki Nadzorcy, nie pozbawia jej jednak wątpliwości i sprzecznych odczuć.

fot. Wydawnictwo Insignis

Biorąc pod uwagę doskonałą znajomość uniwersum Warcrafta, którą może poszczycić się Golden, liczymy, że książka będzie twórczym przetworzeniem i pogłębieniem historii znanej z gier. Jak doszło do upadku Sylwany? Co obiecał jej Nadzorca? Czy istnieje nadzieja na odkupienie bohaterki? World of Warcraft: Sylwana obiecuje znaleźć odpowiedź na wszystkie te pytania.

