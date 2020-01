World of Warcraft - Visions of N'zoth jest ostatnią aktualizacją w ramach dodatku Battle for Azeroth

Historia najnowszego dodatku do nieśmiertelnego MMORPG - World of Warcraft, dobiega końca. Twórcy gry ujawnili, że aktualizacja Visions of N'Zoth jest ostatnią jaką otrzymają gracze w ramach rozszerzenia Battle for Azeroth.

Wczoraj na europejskich serwerach gry World of Warcraft zadebiutowała aktualizacja 8.3 - Visions of N’Zoth. Wprowadziła ona do gry mnóstwo nowej zawartości. Wśród najważniejszych elementów warto wymienić: nowe rasy - Mechagnomy dla Przymierza i Vulpera dla Hordy, rajd - Ny’alotha, zawierający 12 bossów, nowy system rozwoju postaci oparty o legendarny płaszcz, nowe sezony PvP oraz Mythic Plus, nowe esencje do artefaktu "Serce Azeroth", nowe wydarzenia publiczne i zadania oraz oczywiście nową historię.

Zawartość, którą serwuje nam aktualizacja 8.3 będzie nam musiała wystarczyć aż do premiery, zapowiedzianego podczas ostatniego Blizzconu, ósmego dodatku do World of Warcraft - Shadowlands. Ion Hazzikostas - główny reżyser World of Warcraft, ujawnił, że patch 8.3 jest ostatnim jaki zawita do gry w ramach dodatku Battle for Azeroth i należy go traktować jako zwieńczenie historii rozpoczętej w 2018 roku. Podkreślił on przy tym, że oczywiście mogą pojawić się mniejsze aktualizacje poprawiające błędy czy stabilność produkcji, ale na nową zawartość nie mamy co liczyć. Hazzikostas dodał, że jego zespół jest już skupiony na pracach nad dodatkiem Shadowlands i nie może on się doczekać, aż zaprezentuje go graczom.

Niestety póki co nie znamy daty dokładniej premiery Shadowlands. Podczas Blizzconu dowiedzieliśmy się jedynie, że gra trafi do sprzedaży w 2020 roku. Wcześniej włodarze Blizzarda podkreślali, że nie chcą popełnić błędów z przeszłości i wolą w w spokoju pracować nad grą i wydać ją aż będzie ona w pełni gotowa.

źródło: wccftech.com