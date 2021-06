World of Warcraft: Wichry Wojny od dziś do kupienia

Kolejna powieść z cyklu Blizzard Legends już w sklepach!

Czy Jaina Proudmoore zdoła pomóc Kalegosowi w jego misji? Co stanie się jeśli dojdzie do wybuchu wojny między Przymierzem a Hordą? Czy uda się odnaleźć potężny, magiczny artefakt, zanim Garosz rozpocznie kampanię przeciw Kalimdor? Możecie przekonać się już teraz, sięgając po Wichry wojny autorstwa Christie Golden. Tytuł już do kupienia!

Z okazji premiery nowej książki World of Warcraft wydawnictwo Insignis Media przygotowało akcję cenową na starsze i nowe tytuły z serii, które możesz teraz kupić z rabatem do -50%. Sprawdź i uzupełnij swoją kolekcję!

