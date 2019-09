World of Warcraft otrzyma nową zawartość już w najbliższą środę

Studio Blizzard postanowiło nie czekać dłużej z wprowadzeniem nowej zawartości do swojej przebojowej gry MMORPG - World of Warcraft, i zapowiedziało, że już w najbliższą środę na serwery gry zawitaj aktualizacja 8.2.5.

Blizzard wydaje się ostatnio wracać do łask graczy. Po kilku rozczarowujących decyzjach, jak choćby ogłoszenie mobilnej odsłony serii Diablo czy nienajlepszych pomysłach związanych z rozwojem World of Warcraft, pracownicy studia odpowiedzialni za tą ostatnią markę wzięli się ostro do roboty. Najpierw otrzymaliśmy znakomitą aktualizację 8.2.0 - Rise of Azshara, która znacząco poprawiła ostatni dodatek do WoW-a - Battle for Azeroth. Następnie doczekaliśmy się premiery gry World of Warcraft Classic, która okazał się ogromny sukcesem. Zainteresowanie "klasykiem" było tak duże, że w okolicach premiery, gracze musieli czekać w kolejkach nawet kilka godzin, aby dostać się na serwery gry. To jednak nie koniec atrakcji dla fanów uniwersum. Blizzard zapowiedział, że już w najbliższą środę na serwerach gry zawita aktualizacja 8.2.5.

Aktualizacja 8.2.5 wprowadzi do World of Warcraft: Battle for Azeroth sporo nowej zawartości, m.in.:

Nowe zadania: Historia dodatku Battle for Azeroth pomału zmierza ku końcowi. W patchu 8.2.5 zakończony zostanie wątek "War Campaign". Kontynuacji natomiast doczeka się linia zadań powiązana z "Sercem Azeroth".

Nowe modele postaci dla ras Worgenów i Goblinów

Rajd Firelands będzie dostępny w ramach tygodniowych wyzwań "timewalking"

15-lecie World of Warcraft - W listopadzie do gry zawita wydarzenie powiązane z okrągłą rocznicą istnienia gry. Czeka na nas nowy rajd, wypełniony ikonicznymi dla serii bossami oraz liczne nagrody do zdobycia (m.in. nowe wierzchowce oraz zwierzaki).

Nowa funkcja - Party Sync - Pozwoli ona na współpracę graczy na maksymalnych poziomach z początkującymi przyjaciółmi.

Z całą pewnością przez jakiś czas nie będzie nam się nudzić w World of Warcraft. Szczególnie, że możemy się spodziewać iż podczas tegorocznych targów Blizzcon (1 - 3 listopada) otrzymamy pierwsze informacje na temat prawdopodobnie ostatniej dużej aktualizacji do Battle for Azeroth - 8.3.