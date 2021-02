World of Warcraft otrzyma ogromną aktualizację "Chains of Domination"

Podczas trwającego właśnie Blizzconu, Blizard zapowiedział pierwszą dużą aktualziację do World of Warcraft Shadowlands pod tytułem Chains of Domination.

Blizzard wspiera World of Warcraft już ponad 17 lat i nic nie wskazuje na to, że ma zamiar przestać. Dodatek Shadowlands okazał się ogromnym przebojem - przez chwilę był nawet najszybciej sprzedającą się grą na PC w historii (zdetronizował go dopiero Cyberpunk 2077).

Podczas trwającego właśnie Blizzconu, Blizzard ujawnił co czeka na graczy World of Warcraft w niedalekiej przyszłości i zapowiedział patch 9.1 - Chains of Domination.

Na początek zaprezentowano nam obszerny i efektowny zwiastun, który zapowiada jak dalej potoczy się historia dodatku. Uwaga na spoilery.

Więcej informacji na temat zwartości aktualizacji 9.1 poznamy w nadchodzących dniach. Jeśli jesteście ciekawi co tym razem szykuje Blizzard, to warto śledzić oficjalny kanał World of Warcraft podczas tegorocznego Blizzconu.

Zobacz również: BlizzCon 2021 – harmonogram transmisji. Sprawdź gdzie i kiedy oglądać