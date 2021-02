World of Warcraft - zapowiedziano patch 9.0.5. Szykują się ogromne zmiany

Studio Blizzard zapowiedziało właśnie patch 9.0.5 do World of Warcraft Shadowlands. Graczy czekają poważne zmiany.

World of Warcraft - przebojowa gra z gatunku MMORPG od Blizzard Entertainment, przeżywa obecnie swoją drugą młodość. Wydany w listopadzie ubiegło roku dodatek - Shadowlands, rozszedł się jak przysłowiowe "ciepłe bułeczki" i przez chwile był nawet najszybciej sprzedającą się grą na PC w historii. Jednak kilka tygodni później musiał ustąpić produkcji CD Projekt Red - Cyberpunk 2077.

Choć Shadowlands wprowadził do gry mnóstwo nowej zawartości i ogólnie został bardzo ciepło przyjęty, to oczywiście w sieciowych produkcjach zawsze jest miejsce na poprawę. Blizzard regularnie wprowadza pomniejsze poprawki do gry (głównie związane z balansem i drobnymi problemami), jednak to dopiero zapowiedziany właśnie patch 9.0.5 wprowadzi pierwsze poważne zmiany i przyniesie ze sobą nową zawartość.

World of Warcraft: Shadowlands - patch 9.0.5 - co nowego?

Blizzard poinformował dzisiaj, że patch 9.0.5 trafił właśnie na publiczne serwery testowe (PTR), dzięki temu dowiedzieliśmy się co owa aktualizacja dokładnie ze sobą przynosi.

Zdecydowanie największą nowością będzie wprowadzenie systemu "Valoru", który pozwoli sympatykom PvE, a w szczególności lochów na poziomie Mythic+, na bardziej kontrolowany rozwój postaci. W dużym uproszczeniu, wraz z debiutem aktualizacji 9.0.5 gracze po każdym ukończeniu lochu na poziomie Mythic+ będą otrzymywać określoną ilość nowej waluty zwaną "Valor". Pozwoli ona na ulepszenie posiadanego sprzętu pochodzącego z "dungeonów". Ilość zdobytego "Valoru" w danym tygodniu będzie jednak ograniczona.

Co więcej, gracze będą musieli osiągnąć poszczególne wyzwania, aby móc w pełni wykorzystać potencjał nowego systemu. Ukończenie wszystkich lochów na poziomie Mythic to dopiero początek i pozwoli na ulepszenie sprzętu do poziomu 200. Chcąc dalej rozwijać swoją postać koniecznie będzie ukończenie wszystkich "dungeonów" na wyższych poziomach w tym Mythic+ 15.

Na co jeszcze możemy liczyć? Przede wszystkim na poważne zmiany w balansie klas postaci. Najważniejsze z nich prezentują się następująco:

Zdolność Fleshcraft daje teraz znacznie większą tarczę i oferuje dużą redukcję obrażeń podczas ładowania.

Death Knight - zdolności Death's Due i Shackle the Unworthy zostały znacząco wzmocnione.

Demon Hunter - zdolność Fodder to the Flame została przebudowana. Umiejętności Fel Defender oraz Repeat Decree zostały osłabione dla specjalizacji Vengeance.

Druid - zdolności Adaptive Swarm oraz Endless Thirst zostały wzmocnione. Podobnie jak umiejętność Rejuvenation dla specjalizacji Restoration.

Hunter - zdolności Death Chakram oraz Flayed Shot zostały wzmocnione.

Mage - zdolności Deathborne, Mirrors of Torment oraz Radiant Spark zostały wzmocnione.

Monk - zdolności Renewing Mist oraz Vivify kosztują teraz mniej many.

Paladyn - zdolność Holy Shock kosztuje teraz więcej many. Umiejętność Vanquisher's Hammer została wzmocniona.

Priest - Osłabiono talent Spirit Shell. Wzmocnieniu uległy zdolności: Kiss of Death, Cauterizing Shadows oraz Fae Guardians.

Shaman - wzmocniono zdolności: Fae Transfusion, Vesper Totem, Primordial Wave oraz Lightning Shield.

Warlock - osłabiono zdolność Malefic Rapture. Wzmocniono umiejętność Impending Catastrophe.

Warrior - zdolność Conqueror's Banner została przebudowana.

Oczywiście należy pamiętać, że patch 9.0.5 dopiero co trafił na publiczne serwery testowe i do dnia jego debiutu może się jeszcze wiele zmienić.

