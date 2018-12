World of Warships: Legends - ruszają zapisy do zamkniętej bety

Zamknięta beta World of Warships: Legends na PlayStation4 i Xbox One zbliża się wielkimi krokami. Właśnie wystartowały zapisy do pierwszego beta weekendu, który będzie miał miejsce już 21 grudnia. Będzie to największy test przedpremierowy z mnóstwem nowej zawartości!

Tytułowe Legendy to najwspanialsze okręty wojenne w historii i ich dowódcy. W zamkniętej becie czekać będą tak legendarne jednostki jak pancernik Iowa czy krążownik Amagi. Dowódcy przyniosą ze sobą spersonalizowane podejście do walki – każdy posiada swoje mocne strony, umiejętności i strategie. Gracze mogą oczekiwać wejścia w rolę admirała Normana Scotta czy taktyka Isoroku Yamamoto. W zamkniętej becie pod naszą komendę trafi ponad 30 okrętów japońskich i amerykańskich! Podczas weekendu z grą będzie można zapoznać się z misjami, które pozwolą na odblokowywanie specjalnych nagród i potężnych bonusów. Gracze rywalizować będą np. w ilości zatopionych okrętów, zdobywanego doświadczenia czy spowodowanych pożarów na wrogich jednostkach. Dzięki dodanej komunikacji głosowej będzie łatwiej koordynować ataki i ustalać taktyki na morzu z innymi wilkami morskimi. Nowa zawartość to również nowy interfejs użytkownika przystosowany do dużych ekranów i konsol. Ulepszone, bardziej przejrzyste menu zapewni przystępniejszą zabawę. Dodatkowo, znacznie poprawiono efekty wody, dymu i modele okrętów, aby World of Warships: Legends było realistycznym i wyjątkowym przeżyciem. Co istotne, jest to gra tworzona od podstaw na PlayStation4 i Xbox One, dzięki czemu wykorzysta pełnię mocy i możliwości domowych konsol. Gracze mogą od dziś zapisywać się na nadchodzące zamknięte beta weekendy z grą, aby otrzymać specjalne nagrody na premierę, która planowana jest na 2019 rok. Aby wziąć udział w testach zaczynających się 21 grudnia 2018 wejdź na stronę http://wowslegends.com i otrzymaj swój dostęp do pierwszego weekendu z zamkniętą betą. A klienta do gry na PC możesz pobrać z tej strony.