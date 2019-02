WorldWideWeb: matka wszystkich przeglądarek ponownie dostępna!

WorldWideWeb to pierwsza graficzna przeglądarka w dziejach. Dzięki CERN możesz wypróbować, jak działa w praktyce!

WorldWideWeb to wspaniała okazja do tego, aby odbyć podróż do początków internetu. CERN udostępnił ją w formie emulatora działającego w przeglądarce. Była to pierwsza aplikacja, która pozwalała na surfowanie po niewielkiej wówczas zawartości sieci, a stworzono ją dla komputerów NeXT dokładnie 30 lat temu. Ta doskonale imitująca oryginał replika może być używana w każdej współczesnej przeglądarce. A jak się nią posługiwać? Po uruchomieniu musisz wybrać Document z menu po lewej stronie, a następnie wybrać Open from full document reference. W okienku wpisz pełen adres strony, np.https://www.pcworld.pl/ i naciśnij Open. Tak, tak, nie wszystko w przeszłości było tak łatwe, jak dzisiaj.

Dlaczego było to tak skomplikowane? Odpowiedź wymaga dłuższych wyjaśnień. Współczesny wygląd i funkcjonalność sieci zostały zaproponowane przez pracownika CERN, Tima Bernersa-Lee w marcu 1989 roku. Rok później, 12 listopada 1990, opublikował propozycję HyperText Project. W tym okresie stworzył na komputerze NeXT przeglądarkę WorldWideWeb, zaś aby było ją na czym testować - stronę WWW info.cern.ch. To wyjaśnia dziwne z dzisiejszego punktu widzenia menu po lewej - przeglądarka miała działać na urządzeniu lokalnym, korzystając ze znajdujących na nim dokumentów i elementów. Berners-Lee stworzył pierwszy serwer dla hipertekstu i nazwał go httpd. pracował on w tle i można było uzyskać do niego dostęp właśnie poprzez WorldWideWeb. W grudniu 1990 ruszyła pierwsza domena na serwerze - nazwana tak samo.

Jeśli chcesz wypróbować, jak kiedyś przeglądało się sieć, wejdź na tę stronę i zjedź nieco w dół. Następnie wybierz podkreśloną opcję Launch the WorldWideWeb browser. Miłej zabawy.