Wpadka Intela - procesory 12. generacji psują działanie przeglądarek

Sprawa jest poważna i dotyczy dziesiątków milionów osób. Intel ma ciężki orzech do zgryzienia.

W idealnym świecie powinno być tak, że gdy kupujesz technologię, dostajesz perfekcyjnie działające urządzenie. Ale w idealnym świecie nie żyjemy, dlatego nawet najwięksi potrafią zawieść. Takim największym jest Intel, którego procesory 12. generacji - czyli Alder Lake - sprawiają, że zawieszają się najpopularniejsze przeglądarki świata, czyli Edge i Chrome. I nie tylko one - problem dotyka wszystkich opartych na silniku Chromium, a wiec zaliczają się tu także Opera, Vivaldi i wiele innych. Ich użytkownicy mogą niespodziewanie zobaczyć, że przeglądarka przestała działać, zwłaszcza gdy otwartych jest kilka zakładek.

Tego nieprzyjemnego efektu można spodziewać się przy osiemnastu modelach z linii i5, i7 oraz i9. Na tej liście są takie popularne układy, jak i7-12700 oraz i9-12900. Co łączy wszystkie? Jest to zintegrowana grafika UHD Graphics 770. Według wstępnych ustaleń to właśnie ona może być głównym źródłem problemu. Ale czynnikiem wywołującym kłopot może być również... korzystanie z dysku HDD.

Intel doradza, jak można rozwiązać ten problem. Pierwsze porady są banalne: zaktualizuj system, zaktualizuj przeglądarkę, zaktualizuj sterowniki karty graficznej. Nie pomaga? Wyłącz w ustawieniach przeglądarki przyśpieszenie sprzętowe. Dalej nie działa? No cóż - zaczekaj na oficjalną łatkę. Oby jej stworzenie potrwało jak najkrócej.

