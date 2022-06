Wpadka Microsoftu - ignoruje swoje własne wymagania sprzętowe

Microsoft prezentujący Windows 11 postawił mu konkretne wymagania sprzętowe. Jednak chyba o tym zapomniał...

Wczoraj w nocy czasu polskiego został udostępniony użytkownikom programu Windows Insider build 22621. Przynosi on rozwiązania, które pojawią się w aktualizacji Windows 11 22H2 (planowana jest na jesień). Ale jak zauważyli użytkownicy, daje ona możliwość zainstalowania systemu nawet na niewspieranym sprzęcie, jak procesor Intel Core i5-7200U (dowód powyżej na zrzucie ekranu) czy i7-6700, a nawet Intel HD 530. A co zabawne, możliwość aktualizacji systemu również do tej edycji otrzymali Insiderzy korzystający z Windows 10 - którzy także nie mają sprzętu spełniającego wymagania.

Szczerze mówiąc, nie zaskakuje mnie to. W naszej redakcji Dominik zainstalował system na czterech laptopach niespełniających wymagań Windows 11 i wszystko mu działało - możesz przeczytać o tym tutaj. Jednak Microsoft szykując się do większych aktualizacji - a taką będzie właśnie 22H2 - powinien zadbać o to, aby wszystko było sprawdzane należycie. I nie chodzi tu o to, że ktoś zainstaluje system na starszym sprzęcie. Bardziej problemem jest to, że na nim niektóre funkcje mogą nie działać, przez co może otrzymać mnóstwo informacji o błędach niewystępujących przy korzystaniu z "właściwych" podzespołów.

Zobacz również:

Źródło: Neowin