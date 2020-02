Wpadka WhatsApp! Ponad 400 tyś. zaproszeń do prywatnych grup trafiło do... wyszukiwarek

Dwa miliardy użytkowników - to wynik, jaki ma WhatsApp. Dlatego każda awaria dotyka ogromnej liczby użytkowników. O co chodzi z tą?

WhatsApp pozwala użytkownikom na tworzenie prywatnych, zamkniętych grup, do których dostęp mają tylko zaproszone osoby (również użytkownicy komunikatora). W interfejsie aplikacji istnieje odpowiedni przycisk - "Zaproś do grupy poprzez link". Po jego naciśnięciu generowany jest specjalny, unikalny link, poprzez kliknięcie w który zaproszona osoba może dołączyć do grupy. Oczywiście powinien być on tylko widoczny dla wybranego odbiorcy, jednakże pewien błąd spowodował, że ponad 400 tysięcy takich zaproszeń zostało zindeksowane przez wyszukiwarki internetowe i można je bez problemu znaleźć - jeśli wpisze się prawidłowe frazy. Jane Manchun Wong zgłębiła dokładnie temat i odkryła ponad 470 tysięcy wyników po wpisaniu frazy chat.whatsapp.com. Większość to właśnie zaproszenia do prywatnych grup.

Jak zauważają specjaliści, wpadka to wina kodu WhatsApp - a konkretnie braku komend noindex i norobots.txt. Z kolei należący do Facebooka serwis twierdzi, że nie da się tego uniknąć ze względu na specyfikę zaproszeń. Jednakże problem ten ma być rozwiązany "w inny sposób".

Źródło: GSM Arena