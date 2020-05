Wprowadź dziecko w świat finansów - nowa aplikacja PeoPay KIDS

Nowe rozwiązanie Banku Pekao S.A. dla dzieci i rodziców. Zobacz, jak będzie wyglądała nowa aplikacja PeoPay KIDS.

Edukacja finansowa, podstawowe zasady gospodarowania pieniędzmi i gromadzenie oszczędności to wiedza, którą warto przyswajać od najmłodszych lat. Dlatego Bank Pekao S.A. postanowił wesprzeć rodziców w tym zakresie, wdrażając nowe rozwiązanie. Pierwsze kroki w świecie mobilnych finansów mogą okazać się o wiele łatwiejsze dzięki aplikacji PeoPay KIDS. Jak zaznacza prezes banku, Leszek Skiba:

Edukacja finansowa jest bardzo ważnym elementem przygotowania dziecka do dorosłości. Dobre nawyki zdobyte w młodości – takie jak umiejętne gospodarowanie swoimi pieniędzmi – mają przełożenie na to, jak poradzimy sobie w dorosłym życiu. Aplikacja PeoPay KIDS to nowoczesne rozwiązanie, które pokazuje dzieciom, jak skutecznie budować prawidłowe postawy oszczędzania i zarządzania pieniędzmi. To przełomowe wdrożenie jest kolejnym ważnym etapem transformacji cyfrowej Banku Pekao. Rozwiązanie, a w szczególności aplikacja, od początku do końca zostało zrealizowane całkowicie wewnętrznie przez pracowników Pekao. W pracę nad tym wyjątkowym projektem zaangażowanych było wiele departamentów i zespołów wspierających

Czym jest aplikacja PeoPay KIDS?

Aplikacja PeoPay KIDS to nowoczesne rozwiązanie, stanowiące wsparcie dla dzieci w wieku szkolnym, które dopiero wkraczają w świat finansów. Dzięki aplikacji najmłodsi będą zdobyć nowe umiejętności związane z zarządzaniem swoimi pieniędzmi, co z pewnością przyda się w dorosłym życiu. Specjalnie przygotowane funkcje nauczą ich podstawowych pojęć oraz wskażą, jak skutecznie oszczędzać swoje pieniądze. Aplikacja jest wsparciem także dla rodziców, którzy mogą kontrolować wydatki swoich pociech.

Jak działa aplikacja?

Obsługa aplikacji PeoPay KIDS jest prosta i intuicyjna w użyciu, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramach konta oszczędnościowego Mój Skarb najmłodsi mają możliwość tworzenia wirtualnych skarbonek, by odkładać w nich pieniądze na wybrane przez siebie cele i sprawdzać postęp zbiórki. Możliwe są również realizacje bezpłatnych przelewów z Konta Przekorzystnego oraz doładowywanie telefonu, przy czym autoryzacja transakcji zawsze musi zostać potwierdzona przez rodziców. Poza tym, aplikacja posiada funkcję wirtualnego trenera, który udziela dziecku podpowiedzi i wskazówek. Dodatkowo, dziecko może otrzymać własną kartę płatniczą (z jednym z 6 przygotowanych wizerunków), dzięki której będzie mogło dokonać płatności w sklepach oraz wypłacać gotówkę – limit takich transakcji również ustala rodzic (min. 20 zł - max. 50 zł dziennie). Bank nie pobiera opłat za wydanie i obsługę karty. Dzięki udostępnieniu dzieciom płatności zbliżeniowych, Pekao wspiera bezpieczne zakupy bez dotykania gotówki.

Aplikację będzie można zainstalować na telefonie dziecka, a jeśli go nie posiada - na urządzeniu rodzica. Wystarczy pobrać ją ze sklepu Google Play lub App Store.

Każdy rodzic może aktywować pakiet PeoPay KIDS w szybki i wygodny sposób bez wychodzenia z domu - poprzez nową wersję aplikacji PeoPay lub bankowość internetową Pekao24. Do wypełnienia wniosku wystarczy znać numer PESEL i jego podstawowe dane, nie jest wymagane podawanie danych dokumentu tożsamości dziecka.

Kontrola wydatków

Kontrola finansów dziecka jest możliwa dzięki dostępowi do Panelu Rodzica, tam możemy weryfikować wszystkie wydatki, sprawdzać saldo konta, ustawiać funkcje, które będą dla niego dostępne, a także ustalić dzienny limit wydatków na karcie płatniczej lub zablokować kartę czy aplikację, jeśli będzie taka potrzeba. Rodzic może również dokonać natychmiastowego przelewu na konto swojej pociechy czy zlecić stałe "kieszonkowe" w postaci cyklicznej płatności.

Jak mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Zarządzania Ofertą i Segmentami Klientów Banku Pekao S.A.:

Warto podkreślić, że Bank Pekao posiada już silną pozycję wśród rodzin z dziećmi. Do tej pory oferowaliśmy Konto Przekorzystne i konto oszczędnościowe Mój Skarb od najmłodszych lat, a także kartę i aplikację PeoPay od 13 roku życia. Teraz uzupełniliśmy ofertę o kartę iaplikację PeoPay KIDS dla dzieci w wieku 6-13 lat, zapewniając rodzicom możliwość edukacji finansowej oraz kontrolę w Panelu Rodzica aplikacji dla dorosłych. Karta jest oznaką samodzielności. Aplikacja PeoPay Kids ułatwia oszczędzanie na wymarzone cele, które bank wspiera specjalną ofertą 2 proc. na koncie oszczędnościowym Mój Skarb do 3 tys. zł przez miesiące od otwarcia. Na start na Konto Przekorzystne dziecka przygotowaliśmy też 50 zł kieszonkowego. Dodatkowo, mama lub tata mogą założyć dziecku pakiet PeoPay KIDS w pełni zdalnie w Pekao24 lub aplikacji PeoPay w Panelu Rodzica.

