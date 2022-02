Wreszcie - Chrome pozwoli na dodawanie notatek do zapisanych haseł

Najpopularniejsza przeglądarka świata może zyskać praktyczną funkcję.

Google testuje właśnie nowe elementy w Chrome. Są to narzędzia pozwalające na dodawanie notatek do zapisanych haseł. Czyli - będzie można umieszczać wraz z nimi np. adresy e-mail powiązane z danych kontem, odpowiedzi na pytania związane z autoryzację, a także dowolne inne informacje. Wydaje się to bardzo użyteczne dla osób mających wiele kont, a co za tym idzie - wiele haseł. Pojawiło się to już w edycji Google Chrome na kanale canary (v 101), co może oznaczać, że pojawi się trzy wydania dalej w wersji stabilnej, czyli edycji Chrome 101 (póki co mamy Chrome 98).

Choć to funkcja praktyczna, pozostaje pytanie, w jaki sposób notatki będą chronione? W internecie istnieje wiele aplikacji wyspecjalizowanych w kradzieży danych zapisywanych w Chrome, jeśli więc notatki będą przypisane do przeglądarki, wówczas haker może je ukraść razem z nimi. Można temu już zapobiec, włączając uwierzytelnianie dwuskładnikowe w polu zabezpieczeń. Można także skorzystać z menadżera haseł, albo... po prostu w ogóle nie korzystać z tej funkcji Chrome.

