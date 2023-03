Wreszcie znalazłem powód na powrót do Cyberpunk 2077 i nie, nie jest to DLC

Czy Cyberpunk 2077 w 2023 roku ma sens? Zdecydowanie tak i nie musicie czekać na DLC.

Przy Cyberpunk 2077 byłem w dniu premiery. Byłem także podczas debiutu wersji next-gen. Za każdym razem bawiłem się bardzo dobrze, jednak zauważałem również pewne braki i niedociągnięcia produkcji CD Projekt RED. To za co pokochałem gry RPG, to przede wszystkim swoboda rozgrywki. Mogę grać jak chcę, i kim chcę, a przynajmniej dostosować protagonistę do swojego stylu rozgrywki.

Cyberpunk 2077 również pozwala nam stworzenie wymarzonego V. Niestety elementy skradankowe, choć solidne, to w Cyberpunk 2077 pozostawiały wiele do życzenia. Cały czas miałem wrażenie, że twórcom jakby zabrakło pomysłów bądź możliwości na dopracowanie tego elementu. Szkoda, bo liczyłem mocno na zabawę w stylu Deus Ex. Na szczęście wciąż są pasjonaci Cyberpunk 2077, którzy nie mają zamiaru opuścić swojej ulubionej gry i stale ją udoskonalają dla nas wszystkich.

W oczekiwaniu na DLC do Cyberpunk 2077

Wciąż czekamy na nowe, konkretne informacje na temat Phantom Liberty, czyli zapowiedzianego już DLC do Cyberpunk 2077. Jeśli chcecie umilić sobie ten czas i spróbować nowego sposobu rozgrywki, to polecam wam świeżutki mod do gry Stealthrunner autorstwa RMK. Jest to rozbudowany dodatek, który znacząco przebudowuje system skradania się w grze. To jednak nie koniec, Stealthrunner dodaje do Cyberpunk 2077 również:

Nowe cybernetyczne modyfikacje

Broń

Drzewko atutów

Wszystko to, abyście mogli stać się prawdziwym cybernetycznym ninją. Jeśli jesteście ciekawi, jak nowości, które wprowadza modyfikacja sprawdzają się w akcji, to obejrzycie zwiastun poniżej.

Warto przypomnieć, że moderzy Cyberpunk 2077 są ostatnio wyjątkowo aktywni, niedawno opublikowano również modyfikację, która w znaczący sposób poprawia stronę wizualną gry CD Projekt RED.