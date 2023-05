Wspaniały przybysz z Singapuru - testuję krzesło Secretlab TITAN EVO

Secretlab to firma założona w Singapurze, specjalizująca się w tworzeniu foteli i biurek dla graczy. Ich flagowy produkt - Secretlab TITAN Evo - mający swoją premię w 2022 roku reklamowany jest jako najbardziej zaawansowany technicznie, ergonomiczny fotel gamingowy.

Spis treści

Co właściwie oznacza termin „ergonomiczny”? Gdy ktoś używa tego słowa w opisie fotela, powinniśmy myśleć o produkcie, który efektywnie wspomoże zachowanie neutralnej pozycji ciała podczas pracy i sprawi, że nasze życie stanie się bardziej komfortowe oraz bezpieczne. Ergonomiczne fotele poprzez wykorzystywanie systemu wsparcia kręgosłupa pomagają rozwiązać problem długotrwałej pozycji siedzącej.

Produkt dotarł do mnie w dużej paczce ważącej ponad 30 kilogramów. Poszczególne elementy konstrukcji zostały zapakowane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo podczas transportu. Widząc wszystkie śrubki ułożone w miękkiej wyprasce, a każde kółko otulone pianką, mogę stwierdzić, że producent dołożył wszelkich starań, aby krzesło bezpiecznie dotarło do odbiorcy.

Fotel złożyliśmy w dwie osoby, tak jak sugeruje duża obrazkowa instrukcja dołączona do zestawu. Nie zabrało nam to więcej niż dwadzieścia minut. Samodzielne składanie odradziłabym osobom wątłej postury (niektóre części są naprawdę ciężkie), co do innych, myślę, że spokojnie poradzą sobie z konstrukcją w pojedynkę.

Zaletą Secretlab TITAN Evo jest mnogość możliwości dostosowywania go do osobistych upodobań i cech użytkownika. Już przy zakupie przez stronę internetową producenta, istnieje możliwość personalizacji fotela poprzez wybór: rozmiaru, koloru i rodzaju tapicerki, kółek, podłokietników, czy dodatkowej poduszki pod lędźwie lub pod stopy. Za elementy inne niż w standardowym zestawie, trzeba dodatkowo dopłacić.

Przedstawiony fotel obity jest tkaniną, dostępną w 7 podstawowych wersjach kolorystycznych – w tym fioletowej, błękitnej, różowej. Albo, jeśli wolisz, takiej jak zaprezentowanej na zdjęciach, całkowicie czarnej. Do wyboru mamy też obicie ze skóry ekologicznej, również dostępne w wielu kolorach i stylach, w tym np. w barwach Gryffindoru, jednego z domów z filmu Harry Potter. Mój wybór padł na tapicerkę z tkaniny głównie ze względów estetycznych. Dodatkowo materiał cechuje się lepszą wentylacją od ekoskóry i jest przyjemniejszy w dotyku. Z minusów trzeba wymienić możliwe problemy z utrzymaniem go w czystości. Na szczęście w dzisiejszych czasach można kupić środki myjące „do wszystkiego”.

Większość producentów posiada w ofercie tylko jeden rozmiar danego modelu krzesła. Secretlab poszedł o krok dalej, proponując aż 3 wielkości do wyboru, wychodząc z założenia, że każdy jest innych i nie istnieje jeden uniwersalny produkt.

Idealny fotel gamingowy powinien być dopasowany do wagi i kształtu ciała. Ważne jest, aby siedząc, stopy mocno przylegały do podłogi, przejmując część obciążenia z pośladów i ud. Wybranie niewłaściwego rozmiaru sprawi, że siedzenie nawet na najdroższym krześle przyniesie nam tylko ból pleców. Dlatego polecam dokładnie zapoznać się z tabelą, którą zamieszczam poniżej. Warto tutaj wspomnieć, że na krześle w rozmiarze XL wygodnie będą siedzieć nawet osoby o większej posturze. Jego podstawa umożliwia udźwigniecie ciężaru do o180 kg. Secretlab dociera do większego grona odbiorców niż konkurencja, która przeważnie oferuje krzesła z maksymalnym obciążeniem do 150 kg.

Rozmiar Zalecany wzrost Zalecana waga SMALL ≤ 169cm <90kg REGULAR 170cm-189cm <100kg XL 181cm-205cm 80kg-180kg

Moje wrażenia

Siedzisko fotela wypełnione jest utwardzaną na zimno pianką. Gdybym miała sklasyfikować jego stopień twardości w skali od 1 do 10 (z założeniem że pierwszy stopień pierwszy ma podłoga, a stopień dziesiąty wielka poduszka wypełniona gęsim puchem) powiedziałabym, że w tym wypadku mamy styczność ze stopniem czwartym. Miękkie kojarzy się większości ludzi z czymś wygodnym, bardziej pożądanym. Czy wieczory spędzone na mięciutkiej kanapie z pilotem w dłoni nie są przyjemne? Może i są odprężające ale i zabójcze dla naszego kręgosłupa. W przypadku siedzenia przy biurku to właśnie twarda podstawa fotela zapewnia najlepszą stabilizację odcinka lędźwiowego. Dobry fotel ma zapewniać prawidłową pozycję kręgosłupa, a nie ułatwiać garbienie.

Aby dodatkowo zadbać o prawidłowe ułożenie kręgosłupa producent wyposażył fotel w 4-kierunkowym systemem podparcia odcinka lędźwiowego. Regulując pokrętła umieszczone na bokach oparcia można poruszać nim w górę i w dół oraz do wewnątrz i na zewnątrz. Dostajemy narzędzie do spersonalizowania ustawień oparcia pod naszą budowę ciała. Na pewno znajdą się osoby, które przyzwyczaiły się do poduszek lędźwiowych i dla których maksymalne wygięcie systemy będzie zbyt małe. Jeżeli pomimo tego chciałyby posiadać Secretlab TITAN Evo, mają możliwość dokupienia jednej z wielu dostępnym na stronie producenta poduszek wspierających lędźwie. Po aktualnym kursie i z uwzględnieniem obowiązującej promocji ten dodatkowy gadżet jest do dostania za 220 zł.

Cała konstrukcja fotela porusza się na dużych kółkach (średnica 6 cm) z poliuretanu, który cechuje się wytrzymałością i dobrą przyczepnością. Materiał ten swoją konstrukcją przypomina kauczuk, dlatego kółka są łagodne dla podłogi i nie powodują jej zarysowań.

Do zestawu dołączony jest magnetyczny zagłówek powleczony welurową tkaniną i wypełniony pianką z pamięcią kształtu. Przesuwając go wzdłuż magnesu mamy możliwość jego regulacji w górę i w dół. Trzeba przyznać, że taki zagłówek wygląda lepiej wizualnie od standardowych poduszek z paskami, zwykle dołączonych do tego typu foteli. Jak na ergonomiczne krzesło przystało, Secretlab TITAN Evo wyposażony jest w regulowane w 4 wymiarach podłokietniki. Rękę opieramy na powleczonych przyjemną w dotyku poliuretanową powłoką nakładkach przymocowanych magnetycznymi zamkami do podłokietników. Szkielet został wykonany z wysokiej jakości trwałej stali. Materiał ten ma zagwarantować dużą odporność ramy na uszkodzenia i mieć znaczący wpływ na żywotność fotela.

Producent zadbał również o funkcję bujania oraz możliwość regulacji kąta nachylenia oparcia do maksymalnie 165 stopni, względem powierzchni siedziska, co umożliwia użytkownikowi przybranie wygodnej pozycji relaksacyjnej. Inną miłą niespodzianką jest możliwość przedłużenia gwarancji z 2 do 5 lat, poprzez udostępnienie zdjęcia produktu na swoich social mediach. Opcja ta może okazać się przydatna biorąc pod uwagę, że Secretlab TITAN Evo wyposażony jest w masę regulacji, pokręteł i innych ruchowych elementów. Mamy również możliwość zweryfikowania autentyczności zakupionego fotelu poprzez zeskanowanie znacznika NFC umieszczonego z tyłu oparcia. Kupując nawet używany produkt możemy być pewni, że jest oryginalny.

Oto werdykt

Muszę wymienić wadę fotela, która przychodzi mi teraz na myśl. W Polsce zakup możliwy jest jedynie ze strony producenta, aktualnie nie ma możliwości obejrzenia produktu na żywo. Przed zakupem dobrze byłoby się do niego przymierzyć, w końcu będzie kosztował niemałe pieniądze. Ostatecznie czy dany fotel jest wygodny, zależy jedynie od preferencji danej osoby. Jeżeli nie znamy nikogo kto taki fotel już posiada lub nie było nam dane uczestniczymy w evencie typu IEM, gdzie możemy go przetestować, zostaje jedynie kupno przysłowiowego kota w worku. Oczywiście po zakupie jest możliwość zwrotu, ale bądźmy szczerzy, dużo będzie z tym zachodu.

Myślę, że Fotel sprawdzi się dla zapalonych graczy, ale i dla ludzi którzy cenią wygodę podczas wielogodzinnej pracy przy biurku. Można śmiało powiedzieć, że jest to solidny sprzęt, którego zakup warto rozważyć.

Najważniejsza porada jaką mogę udzielić Ci na koniec, mówi, abyś po każdym długim starciu w ulubionej grze, zrobił kilka minut przerwy na krótki spacer lub ćwiczenia mobilizujące. Wiem, że to może być ostatnia rzecz, jaka przychodzi Ci do głowy podczas pasjonującej gry, ale potraktuj to jako inwestycje w samego siebie i swojego zdrowie. Człowiek został stworzony do wysokiej aktywności fizycznej, a nie ciągłej bezczynności siedzenia w jednym miejscu.