Wspólna kampania Huawei i Banku Millennium - możesz zyskać 400 złotych!

Od dzisiaj do 4 maja trwa wspólna kampania Huawei i Banku Millennium. W jaki sposób możesz zyskać nawet czterysta złotych?

Propozycja kierowana jest do nowych klientów banku. Jeśli założą konto i pobiorą aplikację Banku Millennium z AppGallery, mogą zyskać 200 zł na zakupy w sklepie huawei.pl. Na tym nie koniec - jeśli będzie się aktywnie korzystać z tego konta we wskazanym czasie, można zyskać 200 zł - i wydać je w dowolnym celu. Aplikacja Banku Millenium jest już w AppGallery od grudnia 2020 roku, a od niecałego tygodnia mogą z niej korzystać użytkownicy najnowszych urządzeń Huawei opartych o Huawei Mobile Services. Dostępna jest pełna funkcjonalność, w tym płatności BLIK.

Nowi klienci mogą założyć konto poprzez aplikację lub na stronie internetowej banku, a po wyrażeniu wymaganych zgód i aktywacji aplikacji pobranej z AppGallery otrzymają 200 zł w postaci elektronicznej karty podarunkowej. Ma ona postać cyfrowego kodu, przesłanego na telefon. Można wykorzystać ją w sklepie firmowym producenta, jednak wymagany jest zakup na kwotę minimalną 201 zł. Jest to karta do jednorazowego wykorzystania. Każdy uczestnik otrzyma ją do 31 maja. Co najważniejsze - promocją objętych jest pierwsze 1000 kont założonych od momentu startu kampanii.

Dodatkowa premia 200 zł może być przyznana od Banku Millenium do wykorzystania na dowolny cel. Aby zakwalifikować się do tej promocji, należy mieć założone do 4 maja konto, a następnie musi być ono aktywne w ciągu czterech konkretnych miesięcy – maja, czerwca, lipca i sierpnia. Co miesiąc powinno wpływać na nie co najmniej 1000 zł oraz należy zadbać o to, aby w każdym z tych miesięcy dokonać przynajmniej jednej płatności kartą do konta lub za pomocą usługi BLIK. Pełen regulamin promocji dostępny jest na stronie:https://www.bankmillennium.pl/promocja-konto-huawei.

