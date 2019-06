Współzałożyciel Facebooka: "Libra - to przerażające"

Chris Hughes, który wraz z Markiem Zuckerbergiem, Dustinem Moskovitzem i Eduardo Saverinem zakładał Facebooka, jest przerażony perspektywą... sukcesu Libry.

Dlaczego? Jak wyjaśnia w liście przesłanym do Financial Times, zmieni to równowagę ekonomiczną świata. Kryptowaluta, która ma być zarządzana przez Libra Association, a którą będzie się przechowywać w portfelu Calibra, już na długo przed swą premierą zyskała uznanie wielu partnerów Facebooka - jest ich w sumie 27, w tym takie globalne i wpływowe marki, jak PayPal, Visa, Uber, Coinbase, Lyft, Mastercard, Vodafone, eBay czy Spotify, ale do roku 2020 ma liczyć ich równą setkę.

"Nawet przy umiarkowanym sukcesie" - pisze Hughes - "Libra będzie mieć kontrolę nad finansami większej ilości ludzi, niż banki centralne. Prywatne firmy, jak Visa, Uber czy Vodafone, będą stawiać na pierwszym miejscu swój interes, a nie dobro publiczne." Dodał, że za czasów studenckich, mantrą założycieli Facebooka było hasło: "szybko do przodu i łam zasady". Jednak nie można jej stosować w stosunku do globalnego systemu finansów. Jego zdaniem "Poprzez możliwość dowolnej zmiany prawdziwej waluty na kryptowalutę, Libra osłabi państwa". Ma mieć to wpływ na stymulowanie lokalnej gospodarki i wywoływać "stres ekonomiczny".

Przypominamy, że za pomocą kryptowaluty będzie można płacić za towary, wpłacać, np. w charakterze dotacji oraz przesyłać ją każdemu użytkownikowi FB. Chris Hughes, który opuścił Facebooka w 2007 roku, uważa, że Mark Zuckerberg ma w tej chwili zbyt wielką władzę, a jego sieć społecznościowa powoli staje się monopolistą w wielu dziedzinach. Wezwał również, aby powstrzymać ten proces. Nie podał co prawda kto miałby to zrobić, ale warto odnotować jego zdanie - jest to pierwszy publiczny głos sprzeciwu wobec Libry i - znając życie - im bliżej premiery kryptowaluty, tym więcej ich będzie.