Wśród wielofunkcyjnych robotów pojawił się całkiem nowy gracz i właśnie próbuje podbić serca konsumentów

Wygląda elegancko, a producent zapewnia o różnorodnych funkcjach i możliwościach. Ale czy rynek kuchennego AGD przyjmie kolejny model gotującego robota? Sprawdźmy, co potrafi to urządzenie.

Nowość wśród robotów gotujących – Kohersen CY021 – wygląda naprawdę stylowo. Ale czy wygląd wystarczy, by podbić serca konsumentów? A może to urządzenie wyróżnia się jakimiś wyjątkowymi funkcjami? Postanowiłam przyjrzeć się, jakie możliwości oferuje ten sprzęt i czy może być konkurencją dla innych, słynnych już robotów tego typu.

Baza przepisów nie powala, ale można tworzyć własne receptury

Jak większość urządzeń tego typu, również Kohersen CY021 oferuje wbudowaną bazę 300 gotowych przepisów. Co więcej, setki kolejnych czekają na pobranie z katalogu dostępnego w chmurze. Mimo wszystko trzeba przyznać, że w porównaniu do innych robotów, nie są to imponujące liczby. Producent zapewnia jednak, że wszystkie receptury są dopracowane, a nawet sprawdzone przez gospodynie domowe oraz technologa żywności. Ciekawą opcją wydaje się tu możliwość tworzenia własnych przepisów, które następnie można zachować w pamięci urządzenia.

Obiecująco prezentuje się natomiast liczba dostępnych trybów pracy urządzenia. Jest ich aż 18, a wśród nich można wymienić np. mieszanie, ubijanie, wyrabianie ciasta, gotowanie bulionu, przyrządzanie zupy kremu, duszenie czy gotowanie na parze. Oczywiście, użytkownik może też sam sterować każdym kolejnym krokiem przygotowywania potrawy. Robot pozwala na wybranie własnych ustawień czasu, prędkości, temperatury oraz mocy grzania. Pozytywnym zaskoczeniem jest też automatyczny program czyszczenia misy.

Oczywiście, robot łączy się ze smartfonem lub tabletem za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Dziś to już standard – i dobrze. Wielofunkcyjny robot gotujący bez aplikacji to jak żołnierz bez karabinu, a jednym z najważniejszych atutów tego rozwiązania bywa dostęp do szerszej bazy przepisów i możliwość automatycznego tworzenia list zakupów. Jeśli aplikacja mobilna dostosowana do robota Kohersen CY021 to potrafi, to sprzęt ten może faktycznie okazać się naprawdę funkcjonalnym urządzeniem.

Kohersen CY021 – co jest w zestawie?

Oczywiście, oprócz samego urządzenia w pudelku możemy spodziewać się zestawu niezbędnych akcesoriów, a wśród nich:

specjalna łopatka – umożliwi przygotowanie ciasta w ciągu 3 minut,

– umożliwi przygotowanie ciasta w ciągu 3 minut, mieszadło saute – z myślą o smażeniu (nie potnie składników),

– z myślą o smażeniu (nie potnie składników), dwupoziomowa misa do gotowania na parze – typowy element zestawu w przypadku robotów tego typu,

– typowy element zestawu w przypadku robotów tego typu, odłączana waga – dość niecodzienne rozwiązanie, bowiem zwykle waga bywa wbudowana.

Reasumując – nowość w świecie robotów gotujących, Kohersen CY021, to całkiem ciekawa propozycja. Niewykluczone, że stanie się mocnym konkurentem innych tego typu urządzeń. Zaczynam jednak przeczuwać, że rynek powoli się wysyca i kolejnym sprzętom oferującym takie funkcje może być już coraz trudniej – sukces z pewnością zagwarantowałyby mniej typowe możliwości.

