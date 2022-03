Wstrzymaj się tydzień z zakupem MacBooka! Może się to bardzo opłacić.

Zamierzasz kupić MacBooka? Nie daj się skusić na promocje. Poczekaj do przyszłego tygodnia.

Apple oficjalnie zapowiedziało pierwszą konferencję prasową w 2022 roku. Na wiosennym wydarzeniu Peek Performance, które odbędzie się 8 marca 2022 roku spodziewamy się zobaczyć mnóstwo nowych produktów. Poza iPhone SE 5G prawdopodobnie zobaczymy zupełnie nowego MacBooka Air, MacBooka Pro 13, iMaca oraz Maca mini. Komputery te otrzymają procesory Apple M2.

MacBook Pro 13 2020

Ze względu na zbliżającą się premierę niektóre sklepy z elektroniką z pewnością przecenią wybrane konfiguracje komputerów Apple. Radzimy wstrzymać się z zakupem i zaczekać do konferencji prasowej. Kilka dni dodatkowego oczekiwania może sprawić, że komputer kupimy jeszcze taniej lub zdecydujemy się na nowy model.

Po premierze nowych modeli komputerów Apple z procesorami Apple M2, starsze generacje sprzedawane będą w niższych cenach. Nie spodziewamy się, aby Apple podwyższyło sugerowane ceny detaliczne, a to oznacza, że Macbook Air 2020 oraz MacBook Pro 2020 jeszcze bardziej stanieją. Bazowego MacBooka Air kupimy aktualnie za 4200-4500 zł. Możliwe, że po premierze nowego modelu cena spadnie nawet poniżej 4000 zł. Autoryzowani sprzedawcy Apple będą nas kusić jeszcze lepszymi promocjami, aby pozbyć się z magazynów urządzeń wycofanych ze sprzedaży przez samo Apple. Co roku identyczny mechanizm widoczny jest we wrześniu i październiku, kiedy wyprzedawane są iPhone'y z dopiskiem Pro.

MacBook Air 13 2020

Jeżeli nie interesuje Cię zakup komputerów Apple taniej, nowe generacje zaoferują wyższą wydajność i przeprojektowaną konstrukcję. Warto przypomnieć, że modele z 2020 roku to konstrukcje projektowane z myślą o wykorzystaniu procesorów Intela, w których wymieniono procesor i kluczowe podzespoły. Nadchodzące modele zostały od początku zaprojektowane z myślą o procesorach Apple Silicon, a to oznacza wyższą wydajność i dłuższe czasy pracy na baterii.