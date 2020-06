Wszechstronny i przystępny cenowo - każdy laptop powinien być jak ThinkBook

Najnowsza seria ThinkBook od Lenovo to laptopy idealnie łączące cechy komputerów biznesowych oraz osobistych. ThinkBook 14 pozwala cieszyć się mnóstwem portów wejścia/wyjścia, rewelacyjną jakością wykonania, ponadprzeciętnie wygodną klawiaturą oraz wysoką wydajnością w niezwykle przystępnej cenie.

Spis treści

Lenovo ThinkBook to zupełnie nowa linia komputerów przenośnych, która po raz pojawiła się w portfolio producenta w 2019 roku. Komputery przenośne z rodziny ThinkBook łączą najlepsze cechy laptopów biznesowych z eleganckim wyglądem znanym z modnych komputerów ultra przenośnych, a całość oferowana jest w bardzo przystępnej cenie.

ThinkBook 14 jak sama nazwa wskazuje jest 14 calowym notebookiem przeznaczonym do pracy. Urządzenie to dedykowane jest dla odbiorców indywidualnych, małych przedsiębiorstw oraz sektora edukacyjnego.

Najnowsza linia komputerów od Lenovo łączy cechy konstrukcji konsumenckich z drogimi laptopami biznesowymi. Oznacza to, że w przystępnej cenie uzyskamy dostęp do dopracowanych rozwiązań i technologii znanych z o wiele droższych komputerów z serii ThinkPad.

Laptop do pracy nie musi być nudny

ThinkBook 14 udowadnia, że czasy, w których laptop do pracy był gruby, ciężki i nie wyróżniał się swoim wyglądem dawno minęły. Urządzenie zostało wykonane z aluminium pomalowanego w kolorze Mineral Grey.

Aluminiowa konstrukcja sprawia, że komputer potrafi stawić czoła wyzwaniom dnia codziennego. Przenoszenie w plecaku czy przypadkowe uderzenia nie są ThinkBook'owi straszne. Dodatkowo zastosowanie koloru Mineral Gray sprawia, że laptop zdecydowanie wyróżnia się na tle komputerów dedykowanych pracy biurowej.

Producent podczas projektowania komputera zadbał o najmniejsze szczegóły. Konstrukcja komputera jest niesamowicie przemyślana. Na klapie umieszczono logo producenta oraz subtelny napis ThinkBook. Po otwarciu pokrywy komputer przywita nas charakterystyczną dla komputerów Lenovo pełnowymiarową klawiaturą z podświetleniem oraz przyciskiem zasilania z wbudowaną diodą sygnalizacyjną. Nad ekranem komputera umieszczono kamerkę do wideorozmów, która posiada osłonę ThinkShutter znaną z droższych modeli ThinkPad.

Porty wejścia/wyjścia

Laptop biznesowy powinien być wyposażony w odpowiednią ilość portów, które pozwolą podłączyć szerokie spektrum akcesoriów bez konieczności podłączania zbędnych przejściówek. Lenovo ThinkPad 14 posiada wszystkie niezbędne porty takie, jak USB 3.1 Gen 2 Typu C z doprowadzonym DisplayPort, USB 3.1 Gen 1 Typu C, USB 3.1 Gen 1 Typu A, USB 2.0 Typu A, HDMI, czytnik kart pamięci, gniazdo słuchawkowe Jack (Combo), RJ-45 oraz port zasilania.

Dodatkowo komputer może być ładowany za pośrednictwem ładowarki Power Delivery przy wykorzystaniu jednego z portów USB Typu C. To świetna wiadomość dla zapominalskich. Z ThinkBook'iem nie jesteśmy skazani na dedykowany zasilacz ze specyficzną końcówką. Jeden z portów USB Typu A pozostaje aktywny nawet po wyłączeniu laptopa, dzięki czemu ThinkBook 14 może stać się powerbankiem dla naszego smartfona.

Każdy z portów został opisany za pomocą czytelnych piktogramów. Producent zadbał również o odpowiednie rozmieszczenie portów na lewym i prawym boku urządzenia. Nie zapomniano także o odpowiednich odstępach, które pozwalają wykorzystać wszystkie dostępne porty.

ThinkBook 14 posiada wbudowane diody sygnalizacyjne, które informują użytkownika o ładowaniu urządzenia, statusie bateria oraz aktywności wbudowanej pamięci masowej.

Wysokiej jakości matryca

Wielogodzinna praca biurowa potrafi być męcząca. O odpowiedni komfort pracy w ThinkBook'u 14 dba matryca IPS LCD. Komputer posiada czternastocalowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD ze zmniejszonymi ramkami, które ułatwiają koncentracje.

Wyświetlacz ThinkBook'a 14 jak na komputer do pracy przystało posiada matową powierzchnię matrycy, która pozwala na komfortową pracę nawet w niesprzyjających warunkach oświetleniowych

Urządzenia wprowadzające

Laptop do pracy musi posiadać również wygodne urządzenia wprowadzające. W przypadku ThinkBook'a 14 to nie problem. Komputer wyposażono w pełnowymiarową, podświetlaną klawiaturę z dużymi klawiszami i wysokim skokiem. Układ klawiszy oraz ich rozmieszenie ułatwiają szybkie wprowadzanie tekstu.

Poniżej klawiatury umieszczono sporych rozmiarów płytkę dotykową, która posiada zintegrowane klawisze i jest kompatybilna z najnowszymi gestami systemu Windows 10.

Na bezpieczeństwie nie wolno oszczędzać

Ponieważ ThinkPad 14 jest komputerem przeznaczonym do pracy nie wolno zapominać o bezpieczeństwie. Komputer posiada wbudowaną osłonkę kamery ThinkShutter, system APS (Active Protection System) oraz zintegrowany moduł TPM 2.0 (Trusted Platofrm Module) kompatybilny z funkcją BitLocker.

Opcjonalnie ThinkBook 14 może zostać wyposażony w czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania. Rozwiązanie to pozwala szybko uzyskać dostęp do systemu Windows bez konieczności żmudnego wpisywania hasła podczas każdorazowego uruchomienia komputera.

Odpowiednia wydajność pozytywnie wpływa na kreatywność

Lenovo ThinkBook 14 został wyposażony w najnowsze podzespoły, które zapewniają odpowiednią wydajność. Komputer dostarczany jest z procesorami Intel Core i5/i7 dziesiątej generacji . Na rynku dostępne są konfiguracje ze zintegrowaną kartą graficzną Intel UHD Graphics oraz dedykowanym układem graficznym AMD Radeon 625. ThinkBook może posiadać nawet 24 GB pamięci operacyjnej. Użytkownicy mogą wybrać komputer z dyskiem twardym o pojemności 2 TB, dyskiem SSD PCIe M.2 o pojemności do 1 TB lub zdecydować się na konfiguracje dwu dyskowe (dostępna opcja z technologią Intel Optane).

Mobilność na najwyższym poziomie

Nowoczesny laptop biurowy powinien oferować pojemną baterię, która pozwoli na co najmniej 8 godzin pracy biurowej. ThinkBook 14 dostarczany jest z 45 Wh baterią, która zapewnia do 9 godzin pracy oraz posiada technologię szybkiego ładowania Rapid Charge. Opcjonalnie możemy zdecydować się na 57 Wh akumulator zapewniający do 12 godzin pracy. On również posiada technologię szybkiego ładowania Rapid Charge.

Odpoczynek po ciężkim dniu to klucz do sukcesu

Dzisiejsze laptopy biurowe nie służą już tylko i wyłączenie do pracy. Coraz większa ilość pracowników rezygnuje z posiadania własnego komputera przenośnego, przez co niezmiernie ważne jest, aby wieczorami laptop biurowy zamieniał się laptop multimedialny. Lenovo ThinkBook 14 pozwala wieczorem odprężyć się przy ulubionych filmach i serialach, a o odpowiednią jakość obrazu i dźwięku zadba matryca Full HD oraz Dolby Atmos. W wersjach z dedykowaną kartą graficzną możemy pokusić się także o instalację ulubionych gier.

Ceny, które pozytywnie zaskakują

Lenovo ThinkBook 14 to uniwersalny laptop do pracy, który ma potężnego asa w rękawie. Mowa o cenach, które zaczynają się od około 3600 zł. Za taką kwotę otrzymamy komputer z procesorem Intel Core i5, 8 GB pamięci operacyjnej (z możliwością rozbudowy), 256 GB nośnikiem SSD, zintegrowaną kartą graficzną oraz systemem operacyjnym Windows 10 Pro. Ceny topowych konfiguracji wycenione są na mniej niż 5000 zł.