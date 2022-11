Wszyscy właściciele psów i kotów powinni to zobaczyć. Eksperci przeprowadzili badania, a my znamy wyniki – są zaskakujące

Zaskakujące okazały się wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Dyson. Okazuje się, że wiele osób sprząta domową przestrzeń w niewłaściwy sposób. Na szczególny rodzaj zanieczyszczeń, niewidocznych gołym okiem, narażeni są właściciele zwierząt.

Jako właścicielka kudłatego czworonoga nie mogłam nie zainteresować się odkryciem firmy Dyson. Mikrobiolodzy wykazali, że nasi pupile zostawiają nie tylko sierść, ale i inne, niewidoczne dla oka pyłki oraz roztocza. Tymczasem okazuje się, że jest nas wielu – statystycznie ponad połowa ludzi na całym świecie jest właścicielem psa lub kota (57% ludności, 65% mieszkańców Polski), a co druga osoba pozwala swoim zwierzętom spać w łóżku. To zainspirowało markę Dyson do przeprowadzenia badania, w którym wzięło udział aż 32 282 respondentów z 33 krajów świata.

Fot. Dyson Fot. Dyson

Co wiemy na temat swoich pupili?

Dyson zaprezentował wyniki swoich badań. Co piąty właściciel zwierząt domowych w Polsce pielęgnuje je w domu co najmniej raz w tygodniu, a 72% posiadaczy pupili używa do tego celu wyłącznie szczotki lub grzebienia, co nie pomaga usunąć mikroskopijnych zanieczyszczeń. Tymczasem okazuje się, że przykładowo sierść kota jest o ok. 33% cieńsza niż włos ludzki, dlatego o wiele łatwiej wczepia się w dywany i wykładziny. Co więcej, alergeny kota mogą być obecne nawet w miejscach, w których kot wcale się nie pojawiał. Występujące u kota białko Fel d 1 jest bowiem wyjątkowo przyczepne, łatwo się więc przenosi. Warto też pamiętać, że nie istnieją rasy psów czy kotów, które nie uczulają – problemem jest bowiem nie sama sierść, ale m.in. właśnie wspomniane białko.

Jak jeszcze odpowiadali ankietowani?

Co drugi właściciel zwierząt domowych nie zdaje sobie sprawy, że na jego pupilach mogą osiadać pyłki .

. Nawet połowa właścicieli zwierząt domowych nie wie, że mogą one przenosić roztocza kurzu domowego .

. Aż 7 na 10 właścicieli zwierząt domowych nie ma świadomości, że na ich pupilach mogą znajdować się odchody roztoczy kurzu domowego .

. Dodatkowo, 1 na 2 właścicieli zwierząt domowych nie wie, że na jego pupilach mogą być obecne bakterie i płatki skóry.

Wiele osób uważa, że największym problemem jest sierść zwierząt domowych, ponieważ jest ona najbardziej widoczna. Nic dziwnego, że ludzie nie są świadomi istnienia innych cząsteczek, które mogą znajdować się na ich pupilach, ponieważ cząsteczki te mają zwykle mikroskopijne rozmiary

– wyjaśniła Monika Stuczen, pracownik naukowy ds. mikrobiologii w firmie Dyson.

Warto zadbać o odpowiedni sposób sprzątania

Trzeba przyznać, że te informacje zaskoczyły również mnie. Na szczęście na nawet mikroskopijne zanieczyszczenia jest rada – odpowiedni sposób sprzątania pomieszczeń. Jak się okazuje, aż 69% respondentów podczas porządków używa mokrej ściereczki. Z odkurzacza korzysta natomiast mniej, bo 59% ankietowanych. Tymczasem warto połączyć te metody, w dodatku w odpowiedniej kolejności.

Używanie mokrej szmatki do czyszczenia powierzchni jest w porządku, ale kolejność stosowania przyrządów do czyszczenia ma znaczenie. Nawilżenie kurzu na podłogach - nawet tego drobnego, niewidocznego gołym okiem - może prowadzić do tworzenia środowiska bardziej sprzyjającego rozmnażaniu roztoczy i pleśni. Kurz najskuteczniej jest usunąć odkurzaczem, a następnie przetrzeć powierzchnie. Nawet wtedy należy używać odkurzacza wyposażonego w skuteczną technologię filtracji i całkowicie uszczelnionego, aby mieć pewność, że usunięty materiał pozostanie w nim uwięziony i nie zostanie wyrzucony z powrotem do wnętrza domu

– podkreśliła ekspertka Dyson.

Nowe nakładki - nowa jakość sprzątania

Sierść zwierząt w każdym zakamarku mieszkania? To już nie problem - od teraz wyczeszesz swojego pupila za pomocą specjalnej nakładki ze szczotką do sierści. Zestaw do groomingu dla zwierząt to nowość w portfolio firmy i z pewnością każdy właściciel zwierząt będzie zachwycony tego typu rozwiązaniem. Mieliśmy okazję zobaczyć na żywo, jak nowe akcesoria sprawdzają się w praktyce.

Fot.: Izabella Bandych/PCWorld

Najciekawszym zaprezentowanym rozwiązaniem była samo-czyszcząca się końcówka do groomingu przeznaczona dla zwierząt domowych o średniej i długiej sierści. Wystarczy podłączyć akcesorium do odkurzacza, następnie przytrzymać przycisk, aby wysunęły się ząbki szczotki (364 gładkich i elastycznych zębów szczotki wygiętych pod kątem 35°) i przejść do wyczesania psa lub kota. Po skończonej czynności, wystarczy puścić przycisk, a odkurzacz automatycznie zassie sierść prosto do pojemnika. Co ciekawe, zadbano o kwestie akustyczne, aby zwierzak czuł się spokojnie i komfortowo.

Fot.: Izabella Bandych/PCWorld Fot.: Izabella Bandych/PCWorld

Oprócz samej nakładki w zestawie otrzymujemy także elastyczną rurę, która pozwala zwiększyć zasięg do 100 cm. Dopasujemy ją do odkurzacza za pomocą adaptera Quick Release.

Źródło: Dyson

To jednak nie koniec nowości jeśli chodzi o nakładki do odkurzaczy firmy Dyson. Wśród prezentowanych akcesoriów znalazł się również specjalny zestaw do sprzątania ekranów, klawiatur komputerowych, figurek i ozdób czy trudno dostępnych przestrzeni. Do dyspozycji mamy szczotkę z funkcją samo-oczyszczenia (za pomocą nakrętki czyszczącej) do odkurzania delikatnych powierzchni, długą i wąską końcówkę z możliwością obrotu o 22°, przeznaczoną do czyszczenia ciasnych i trudno dostępnych przestrzeni. W zestawie znajdziemy także elastyczną rurę o długości 61 cm, do której możemy dołączyć dowolną końcówkę.

Fot.: Izabella Bandych/PCWorld Fot.: Izabella Bandych/PCWorld

