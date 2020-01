Wszystkie gry Half-Life dostępne za darmo!

Z okazji nadchodzącej premiery Half-Life: Alyx, Valve sprawiło miłośnikom gier wspaniałą niespodziankę - wszystkie tytuły z tej legendarnej serii są dostępne za darmo aż do połowy marca!

Half-Life to seria, której każda część otrzymała najwyższe noty od recenzentów oraz samych graczy. Pierwsza część ukazała się w 1998 roku i stanowiła swoistą rewolucję - otrzymała ponad 50 tytułów gry roku. Stworzyli ją byli pracownicy Microsoftu, działający pod szyldem Valve, a wydała Sierra OnLine. Sukces sprawił, że Valve uwierzyło w swoje siły i zaczęło samodzielnie wydawać gry, a także uruchomiło cyfrową platformę Steam (było to w 2003 roku). Half-Life: Alyx zadebiutuje za niecałe dwa miesiące, w marcu. Wydarzenia w tej grze mają miejsce przed Half-Life 2 i epizodami dodatkowymi, ale występują w nich postacie, które są doskonale znane z całej serii.

Z okazji nadchodzącej premiery Valve oddaje za darmo wszystkie części sagi. Oficjalny komunikat wymienia następujące tytuły:

Half-Life

Half-Life 2

Half-Life 2: Episode One

Half-Life 2: Episode Two

Jeśli jednak popatrzymy na dodatki, okazuje się, że za darmo można również zagrać w następujące epizody:

Half-Life: Opposing Force

Half-Life: Blue Shift

Half-Life: Source

Warto dodać, że Half-Life: Alyx to pierwszy tytuł w serii od 2007 roku. Jeśli ktoś do tej pory nie miał okazji do zapoznania się z tą żywą legendą, ma w tej chwili najlepszą ku temu okazję. Każda z pozycji na powyższych listach zapewnia długie godziny zabawy - warto spróbować!