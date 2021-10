Wszystkie najnowsze funkcje, jakie pojawiły się w iOS 15.1

Przedstawiamy najnowsze funkcje, jakie Apple wprowadziło w pierwszej aktualizacji do iOS 15.

Apple wydało dziś iOS 15.1, pierwszą dużą aktualizację systemu operacyjnego iOS 15, który został wydany we wrześniu tego roku. iOS 15.1 wprowadza nowe funkcje, które nie pojawiły się w premierowym wydaniu oraz dodaje ulepszenia aparatu dla użytkowników iPhone'a 13 Pro.

Źródło: MacRumors

Oto wszystko, co pojawiło się w najnowszej aktualizacji systemu.

SharePlay

SharePlay to funkcja zintegrowana z aplikacją FaceTime, która ma umożliwić użytkownikom wykonywanie większej liczby wspólnych czynności wirtualnie za pośrednictwem grupowego czatu wideo. Dostępne są wbudowane opcje wspólnego słuchania muzyki z innymi osobami (z udostępnianiem list odtwarzania) oraz oglądania telewizji i filmów (z synchronizacją).

Dostępny jest także element SharePlay do dzielenia się ekranem, który umożliwia udostępnianie innym osobom zawartości iPhone'a, iPada lub komputera Mac - funkcja przydatna podczas planowania pracy w grupie lub pomagania komuś w rozwiązywaniu problemów z urządzeniem. SharePlay miał być wprowadzony jako część początkowej aktualizacji iOS 15, ale Apple musiało opóźnić go, ponieważ był pełen błędów i nie był gotowy do wydania.

Jeśli interesuje Cię, jak korzystać z SharePlay, koniecznie odwiedź nasz poradnik.

Przechwytywanie wideo w formacie ProRes (iPhone 13 Pro)

Po uruchomieniu modeli iPhone 13 Pro, Apple obiecało, że wkrótce pojawi się opcja przechwytywania obrazu wysokiej jakości w formacie ProRes.

ProRes to profesjonalny format zapisu wideo używany przez twórców programów telewizyjnych, reklam i filmów, który oferuje większą wierność kolorów i mniejszą kompresję. Obsługa ProRes umożliwia właścicielom iPhone'a 13 Pro i Pro Max przechwytywanie, edytowanie i udostępnianie filmów o profesjonalnej jakości z ich urządzeń.

Przełącznik automatycznego trybu makro (iPhone 13 Pro)

W przypadku zdjęć makro, modele iPhone'a 13 Pro przełączają się na obiektyw ultraszeroki, gdy kamera iPhone'a zbliży się do obiektu, za czym niektórzy nie przepadają, bo trudno jest zrobić zdjęcie, gdy obiektywy aparatu zamieniają się miejscami.

Aktualizacja iOS 15.1 dodaje nowy przełącznik, aby wyłączyć funkcję Auto Macro. Po jej wyłączeniu, aplikacja Aparat nie będzie automatycznie przełączyć się na obiektyw ultra szeroki.

Bezstratny dźwięk i Dolby Atmos z dźwiękiem przestrzennym dla HomePod

W połączeniu z oprogramowaniem HomePod 15.1, system iOS 15.1 wprowadza jakość Lossless i Dolby Atmos wraz z Spatial Audio do głośnika HomePod i HomePod mini. Dźwięk bezstratny i Dolby Atmos można włączyć za pośrednictwem aplikacji Home.

Karty szczepionek w aplikacji Wallet

Użytkownicy iPhone'a, którzy dodali swoje potwierdzenia szczepień COVID-19 do aplikacji Zdrowie na telefonie iPhone, mogą teraz użyć ich do wygenerowania karty szczepień w aplikacji Portfel. Kartę szczepień można okazywać w firmach, lokalach, restauracjach i innych miejscach, które wymagają podania potwierdzenia przyjęcia szczepionki przy wejściu.

Aplikacja HomeKit

Pojawiły się nowe wyzwalacze automatyzacji, które można tworzyć w oparciu o czujniki obsługujące HomeKit, które wykrywają wilgotność, jakość powietrza czy poziom oświetlenia.

Aplikacja Skróty

Shortcuts zawiera nowe akcje do nakładania tekstu na obrazy lub GIF-y, są też nowe gry Siri.

Algorytmy baterii iPhone'a 12

W modelach iPhone'a 12 pojawiły się zaktualizowane algorytmy baterii, które będą oferować lepsze szacunki pojemności baterii.

Tekst na żywo na iPadzie

Na iPadzie, aktualizacja dodaje wyżej wymienione funkcje i wsparcie dla Tekstu na żywo w aplikacji Aparat.

Poprawki błędów

Aktualizacja zawiera kilka poprawek błędów dotyczących pamięci masowej w aplikacji Zdjęcia, aplikacji Pogoda, aplikacji Portfel, sieci Wi-Fi i innych.

Oto błędy, które zostały naprawione: