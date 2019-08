Wszystkie nowe Nokie dostaną Androida 10

To się nazywa wsparcie. HMD zaktualizuje wszystkie dostępne w sklepach Nokie na przestrzeni najbliższych miesięcy.

Nokia odrodziła się dzięki HMD Global. Nowe smartfony produkowane są od dwóch lata i pracują pod kontrolą prawie niezmodyfikowanego Androida. W ofercie są również urządzenia należące do programu Android One.

Źródło: techadvisor

HMD Global od początku przekonywało użytkowników, że będzie dbać o aktualizacje oprogramowania oraz aktualizacje zabezpieczeń. Pierwsze wprowadzone na rynek telefony - modele 3, 5, 6 oraz 8 już dawno zostały zaktualizowane do Android'a 9.0 Pie, mimo iż seria składa się głownie z tańszych smartfonów. Dodatkowo urządzenia te jeszcze przez rok mają zapewnione kwartalne poprawki zabezpieczeń.

Wszyscy, którzy postanowili kupić smartfony Nokii mają powody do radości.

HMD Global informuje, że wszystkie dostępne obecnie w sprzedaży modele niezależnie od tego czy mówimy o najtańszych czy najdroższych telefonach otrzymają aktualizację do Androida 10.

Google przekazało wczoraj informację, że system Android Q, nad którym prace właśnie się kończą nazywał się będzie Android 10. Tym samym wyszukiwarkowy gigant zrezygnował ze stosowanego od lat schematu nazewnictwa. Dodatkowo Google poinformowało, że Android 10 zostanie udostępniony na smartfony Pixel oraz pierwsze urządzenia już za kilka tygodni.

Tego samego dnia HMD Global ogłosiło, że wszystkie obecnie dostępne w sprzedaży modele Nokii otrzymają Androida 10 maksymalnie do połowy 2020 roku.

Data oficjalnej premiery nie jest jeszcze znana, ale wszystko wskazuje na to, że smartfony Google Pixel mogą otrzymać aktualizację we wrześniu. Po tym wydarzeniu wszyscy producenci sprzętu OEM (Original Equipment Manufacturer) otrzymają dostęp do najnowszego oprogramowania w finalnej wersji i będą mogli rozpocząć pracę nad aktualizacjami do swoich urządzeń. Część z nich robi to już w tym momencie korzystając z wydań beta, aby przyśpieszyć cały proces.

HMD jest pierwszym producentem, który oficjalnie przedstawił harmonogram aktualizacji dla obecnie dostępnych urządzeń. To śmiały krok, ale po szybkiej aktualizacji z Androida 8.0 Oreo do 9.0 Pie jesteśmy w stanie zaufać Nokii i uwierzyć, że smartfony faktycznie zostaną zaktualizowane bardzo szybko.

"Jesteśmy jedynym producentem w 100% zaangażowanym w posiadanie najnowszego systemu Android w całym portfolio" - to słowa Juho Sarvikas, dyrektora do spraw produktów w HMD Global. Nokia jest producentem, który faktycznie dba o aktualizacje swoich produktów i jest to cecha charakterystyczna marki. Jeżeli producent dotrzyma umowy to smartfony Nokii zostaną zaktualizowane jako jedne z pierwszych na rynku. Dodatkowo procesem aktualizacji objęto nawet najtańsze i najsłabsze smartfony, jak Nokia 1.

Proces aktualizacji podzielono na trzy etapy. Pierwsze smartfony otrzymają aktualizację w czwartym kwartale 2019 roku, kolejne w pierwszym kwartale 2020 roku, a proces aktualizacji zakończy się w drugim kwartale przyszłego roku.

Na samym początku aktualizację otrzymają modele Nokia 7.1, Nokia 8.1 oraz flagowa Nokia 9 Pureview. Na przełomie 2019 i 2020 roku zaktualizowane zostaną modele Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus oraz Nokia 7 Plus, która swego czasu była bardzo popularna w naszym kraju.

Na początku 2020 roku do grona urządzeń pracujących pod kontrolą najnowszego Androida dołączą Nokia 2.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2 oraz Nokia 4.2. Nieco później, ale nadal w pierwszym kwartale 2020 roku zaktualizowana zostanie Nokia 8 Sirocco, Nokia 5.1 Plus oraz Nokia 1 Plus.

Proces aktualizacji zakończy się w drugim kwartale 2020 roku wraz z aktualizacją modeli Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 oraz Nokia 1.

Niestety, ale pierwsze urządzenia, które zadebiutowały w 2017 roku nie zostały uwzględnione. Nadal będą one otrzymywać aktualizację zabezpieczeń co kwartał, ale na obecność Androida 10 raczej nie można liczyć.

Reszta producentów nie podchodzi tak entuzjastycznie do procesu aktualizacji swoich urządzeń do nowszej wersji Androida. Wiąże się to bowiem ze znacznymi nakładami pracy. Najwięksi producenci tacy, jak Samsung, Huawei i inni często aktualizują jedynie nieliczne urządzenia, a i tak zajmuje to im bardzo wiele czasu. Przykładem tego, jak nie powinno przeprowadzać się procesu aktualizacji jest LG, które ma z nimi największy problem.

Nokia nie jest można największym producentem, ale to dobry wybór dla wszystkich użytkowników, którzy oczekują terminowych aktualizacji i długotrwałego wsparcia. Dodatkowo w naszym kraju Nokie mogą być ciekawą alternatywą dla Pixeli, które nie są oficjalnie dostępne w naszym kraju.