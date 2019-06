Wszystkie nowości Apple CarPlay w iOS 13

Interfejs dla samochodów od Apple zyska potężną aktualizację już jesienią tego roku. Zmiany zostaną wprowadzone wraz z iOS 13.

Może ciężko w to uwierzyć, ale zarówno Apple CarPlay, jak i Google Android Auto mają już pięć lat. To systemy, które umożliwiają podłączenie i sterowanie Twoim telefonem przy użyciu wbudowanego w kompatybilne auto systemu multimedialnego. Start obu usług nie był zbyt spektakularny. Na początku mało firm motoryzacyjnych chciało współpracować z Apple oraz Google. Jak nietrudno się domyśleć najgorzej miały się sprawy z kompatybilnością japońskich samochodów, co dziś pięć lat później nadal jest sporym problemem. Najpopularniejsze modele Toyoty, Lexusa oraz Mazdy nadal nie wspierają Android Auto ani CarPlay.

W 2019 roku zarówno Android Auto, jak i CarPlay to bardzo popularne usługi, które dostępne są w większości nowych samochodów sprzedawanych w Europie. Obecnie nietrudno znaleźć system multimedialny z ich obsługą nawet w najmniejszych autach segmentu B. W większości przypadków od średnich wersji wyposażenia dostajemy zestaw multimedialny z dotykowym ekranem oraz obsługą Android Auto/CarPlay. Czasami trzeba jednak zapłacić za tą opcję.

Kilka lat po premierze CarPlay stał się dużo bardziej popularny, ale także znacznie lepszy. Producenci aut zauważyli, że wiele osób woli korzystać z funkcjonalności smartfona na ekranie systemu multimedialnego, dzięki czemu usługa stała się popularna, a Apple zdecydowało się na stałe jej ulepszanie.

Wraz z aktualizacją Twojego iPhone'a do iOS 13 Apple wprowadzi znaczne zmiany w interfejsie CarPlay. Funkcja ta jeszcze nigdy nie doczekała się aż tak dużej modyfikacji. Możemy ją porównać do wprowadzenia nowego wyglądu interfejsu wraz z iOS 7. Na dodatek otrzymasz dostęp do kilku nowych funkcji, które sprawą, że CarPlay stanie się dużo lepszym systemem, a ty prawdopodobnie nie będziesz już chciał kupić samochodu bez jego obsługi.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany, jakie pojawią się w CarPlay wraz z aktualizacją Twojego iPhone'a do iOS 13 już jesienią:

Nowy interfejs użytkownika

Najbardziej oczywistą i rzucającą się w oczy zmianą w CarPlay jest nowy interfejs, który pozwala na wyświetlenie informacji z dwóch aplikacji w tym samym czasie. Po lewej stronie umieszczony jest widok nawigacji, który zajmuje połowę dostępnej powierzchni, a z prawej strony masz do dyspozycji zarządzanie odtwarzanym dźwiękiem oraz inteligentne sugestie Siri (np. wskazówki nawigacji lub planowany czas dojazdu w wyznaczone miejsce).

Sama ta zmiana sprawia, że CarPlay stanie się dużo bardziej użyteczny. Funkcje, z których najczęściej korzystasz od teraz będą wyświetlane w tym samym czasie, więc nie będziesz musiał co chwile przełączać się pomiędzy widokiem nawigacji, a odtwarzaczem multimediów. Mniej stukania, więcej jazdy. Nowy interfejs może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo podróżowania, ponieważ rzadziej będziesz odrywać wzrok od jezdni.

Ulepszony asystent głosowy Siri

Czy tego chcemy czy nie Siri jest istotnym elementem CarPlay. To właśnie przy pomocy inteligentnego asystenta głosowego możemy najłatwiej sterować CarPlay. Niestety do tej pory funkcje te były drastycznie ograniczone. Dzięki systemowi iOS 13 Apple prowadziło wiele zmian, które znacząco ułatwią i ulepszą obsługę głosową.

Kiedy będziesz komunikować się z Siri wskaźnik wizualny pojawi się jedynie w dolnej części ekranu. Wcześniej zajmował całą powierzchnie, przez co nie miałeś przez jakiś czas podglądu na wskazówki nawigacji. Szkoda, że ta sama funkcja nie działa w obrębie systemu iOS.

Nowe freamworki do Siri w systemie iOS 13 pozwolą twórcą aplikacji do nawigacji, muzyki, podcastów oraz audiobooków korzystać z Siri. Dzięki temu będziesz mógł wykorzystać asystenta głosowego do wyszukania konkretnej playlisty lub książki. Takie zmiany być może przekonają Cię do komunikacji głosowej z CarPlay.

Facelifting muzyki

Interfejs usługi Apple Music dla CarPlay również został poddany gruntownej przebudowie. Łatwiej znaleźć nowe listy odtwarzania oraz wybrane albumu, a aplikacja kładzie większy nacisk na wyświetlanie okładek oraz rekomendacji.

Interfejs Now Playing (teraz odtwarzane) również jest nowy, a na pierwszy rzut oka wyświetla się okładka albumu, z którego pochodzi odtwarzana przez Ciebie piosenka. W rzeczywistości, nawet jeśli po prostu używasz Bluetooth do przesyłania muzyki z iPhone'a do samochodowego zestawu stereo bez użycia/obsługi CarPlay, możesz zobaczyć okładkę albumu tam, gdzie wcześniej jej nie było. Dodano również obsługę dla Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) w wersji 1.6. Jeżeli Twój samochód również obsługuje ten standard zobaczysz na ekranie większą ilośc informacji.

Coraz lepsza nawigacja

Wielu użytkowników skarżyło się, że Mapy wbudowane w interfejs CarPlay sprawdzają się dużo gorzej niż system multimedialnych ich nowego i drogiego auta. Apple przyjęło sobie to do serca i Mapy przechodzą gruntowną przebudowę zarówno w systemie iOS, jak i w interfejsie CarPlay. Główną nowością mają być nowe bardziej szczegółowe i dokładne dane map, które znacząco wpływają na skuteczność nawigacji. Zmiany te jednak będą widoczne dopiero w przyszłości, a Apple koncentruje się na mapowaniu całego terytorium Stanów Zjednoczonych, co trochę potrwa. Zupełnie nowe dane w obrębie Kalifornii trafiły już do map wraz z premierą iOS 12. Testowali je redaktorzy MacWorld i byli pod wrażeniem. Ich zdaniem Apple świetnie odrobiło zadaną pracę domową.

Interfejs Map dla CarPlay również został ulepszony. Od teraz oferuje łatwiejszy dostęp do punktów POI znajdujących się na trasie. Istnieje także możliwość dzielenia się ETA (planowanym czasem dojazdu) z ulubionymi kontaktami za pomocą zaledwie kilku ruchów.

Głos Siri ma stać się nieco bardziej naturalny.

Tryb jasny

Apple CarPlay domyślnie utrzymany był w ciemnej tonacji, ale iOS 13 pozwoli Ci na wybranie nowego jasnego motywu. To rozwiązanie z pewnością przypadnie do gustu użytkownikom posiadającym samochód z jasnym wnętrzem. Można także ustawić, aby w dzień wyświetlał się jasny interfejs, a w nocy był automatycznie zamieniany na tryb ciemny.

Twój kalendarz w Twoim samochodzie

Potrzebujesz wskazówek, jak dojechać do miejsca następnego spotkania? Może chcesz sprawdzić o której masz spotkanie stojąc w korku? Nie ma najmniejszego problemu. CarPlay zaoferuje Ci zupełnie nową aplikację kalendarza, która pozwoli Ci sprawdzić wydarzenia zapisane w iPhone.

Zapewne zastanawiasz się po co miałbyś wyświetlać Swój kalendarz podczas jazdy samochodem? Zadaj sobie to samo pytanie po kilku miesiącach użytkowania nowego CarPlay. Wtedy będziesz się zastanawiał, dlaczego ta funkcja została zaimplementowana dopiero teraz?

Niezależność telefonu

Zapewne nie raz miałeś sytuację, w której używałeś CarPlay w aucie, a Twój pasażer chciał znaleźć piosenkę, którą chcę puścić na Twoim telefonie. W efekcie zobaczył logo CarPlay i nic więcej. Gdy wrócił do interfejsu użytkownika CarPlay automatycznie przestało działać.

Do tej pory jeżeli Twój telefon działał w trybie CarPlay nie byłeś w stanie zrobić z nim nic więcej. Na szczęście iOS 13 poprawia ten irytujący błąd. Od teraz korzystając z CarPlay możesz nadal używać iPhone'a tak, jak robisz to na codzień, a żadne informacje wyświetlane na desce rozdzielczej Twojego samochodu nie znikną.