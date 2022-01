Wszystkie nowości Apple na styczeń 2022 roku

Nowy rok oznacza zbliżające się premiery nowego sprzętu Apple, ale raczej nie doczekamy ich w styczniu. Klasycznie już Apple wprowadzi na rynek kilka nowości, ale nie są to produkty, na które czekamy.

Apple posiada przewidywalny cykl wydawniczy. Zakłada on, że na końcu czwartego kwartału oraz na początku pierwszego kwartału roku nie debiutują żadne kluczowe produkty i usługi. Apple zazwyczaj bardzo powoli zaczyna nowy rok, a ważne premiery planowane są na marzec lub później. Nie oznacza to jednak, że w tym okresie nie pojawiają się żadne nowości. Apple początek roku wykorzystuje do doszlifowania oprogramowania oraz funkcji, które nie trafiły jeszcze do systemów operacyjnych.

Na początku 2022 roku spodziewamy się rozwojowych aktualizacji systemów operacyjnych, które wprowadzą między innymi oczekiwaną funkcję Universal Control. Została ona zapowiedziana w czerwcu 2021 roku, a nadal nie trafiła do klientów. Czego jeszcze możemy się spodziewać?

Oto wszystkie nowości od Apple zaplanowane na styczeń 2022 roku.

Nowe premiery sprzętowe? Niestety nie tym razem

W sieci mówi się o premierze taniego iPhone'a SE, nowego MacBooka Air, odświeżonego Maca mini czy iMaca z większym ekranem. Niestety urządzenia te pojawią się najwcześniej wiosną tego roku. Pierwsze wydarzenie sprzętowe zostanie zapowiedziane na drugą połowę marca lub kwiecień. Do tego czasu musimy zadowolić się jedynie aktualizacjami oprogramowania oraz innymi pomniejszymi nowościami.

iPhone SE 2022

Ogłoszenie wyników finansowych

Apple 31 grudnia 2021 roku zakończyło ostatni kwartał fiskalny. Spodziewamy się, że dane zostaną podsumowane i ogłoszone publicznie do końca stycznia. W zeszłym roku udostępniono je 27 stycznia 2021 roku, a Apple posiadało rekordowe przychody na poziomie 111,4 miliarda dolarów. W tym roku liczby powinny być jeszcze wyższe.

Aktualizacje oprogramowania

W styczniu powinniśmy doczekać się udostępnienia finalnych wersji systemów operacyjnych iOS 15.2, iPadOS 15.2 oraz macOS 12.2, które aktualnie pozostają w stadium beta testów.

iOS 15.3 to niewielka aktualizacja rozwojowa, która nie przynosi żadnych nowych funkcji. Skupia się na poprawkach błędów i aktualizacjach zabezpieczeń

Inaczej jest w przypadku iPadOS 15.3. Oprogramowanie to aktywuje na tabletach iPad funkcję Universal Control.

macOS 12.2 to kolejna aktualizacja rozwojowa, która aktywuje Universal Control na komputerach Mac. Dodatkowo otrzymamy nowe aplikacje Muzyka oraz TV, które wykorzystują widok AppKit. Zmiana ta zwiększy ich wydajność oraz responsywność.

Apple TV+

W Apple TV+ doczekamy się sześciu nowych tytułów:

El Deafo - trzyczęściowy serial animowany dla dzieci i dorosłoych, który opisuje losy Cece tracącej słuch i odnajdującej swojego wewnętrznego superbohatera. Premiera 7 stycznia.

- trzyczęściowy serial animowany dla dzieci i dorosłoych, który opisuje losy Cece tracącej słuch i odnajdującej swojego wewnętrznego superbohatera. Premiera 7 stycznia. Wild Things: Siegfried i Roy - zdobywca nagrody Emmy, filmowiec i dziennikarz Steven Leckart wchodzi za aksamitną kurtynę, aby ujawnić szokujące momenty, zaskakujące szczegóły i ukryte prawdy o dwóch mężczyznach, którzy byli uwielbiani przez miliony fanów, ośmieszani przez media, krytykowani przez obrońców praw zwierząt i bez końca analizowani przez opinię publiczną. Premiera 12 stycznia.

- zdobywca nagrody Emmy, filmowiec i dziennikarz Steven Leckart wchodzi za aksamitną kurtynę, aby ujawnić szokujące momenty, zaskakujące szczegóły i ukryte prawdy o dwóch mężczyznach, którzy byli uwielbiani przez miliony fanów, ośmieszani przez media, krytykowani przez obrońców praw zwierząt i bez końca analizowani przez opinię publiczną. Premiera 12 stycznia. The Tragedy of Macbeth - Dramat filmowy znanego reżysera Joela Coena. W rolach głównych Denzel Washington oraz Francis McDormand. Premiera 14 stycznia.

- Dramat filmowy znanego reżysera Joela Coena. W rolach głównych Denzel Washington oraz Francis McDormand. Premiera 14 stycznia. Fraggle Rock: Back to the Rock - pełna reprodukcja klasycznego serialu dla dzieci w wykonaniu Jim Henson Company. Premiera 21 stycznia.

- pełna reprodukcja klasycznego serialu dla dzieci w wykonaniu Jim Henson Company. Premiera 21 stycznia. Servant (trzeci sezon) - trzeci sezon psychologicznego thrillera służąca wyprodukowany przez M. Night Shyamalana. Premiera 21 stycznia.

- trzeci sezon psychologicznego thrillera służąca wyprodukowany przez M. Night Shyamalana. Premiera 21 stycznia. The Afterparty - ostatnią propozycją jest komediowa zagadka poruszająca kwestię morderstwa, która odbywa się na imprezie z okazji zjazdu absolwentów szkoły średniej. Całość zrealizowano w formie ośmiu odcinków przedstawiających inną historię tej samej nocy opowiedzianej z perspektywy innych postaci. Premiera 28 stycznia

Apple Arcade

Apple wydaje nowe gry w usłudze Apple Arcade w każdy piątek tygodnia. W tym miesiącu zobaczymy kilka ciekawych tytułów. Część z nich to wersje z plusem. Oznacza to, że wcześniej pojawiły się już w App Store z reklamami lub mikropłatnościami.

Oto cztery nowe propozycje:

Spades: Card Game+ - gra karciana ze wsparciem dla trybu multiplayer

- gra karciana ze wsparciem dla trybu multiplayer Hearts: Card Game+ - gra karciana ze wsparciem dla trybu multiplayer

- gra karciana ze wsparciem dla trybu multiplayer Crashlands+ - odświeżona wersja gry action-RPG, która po raz pierwszy pojawiła się w App Store w 2016 roku

- odświeżona wersja gry action-RPG, która po raz pierwszy pojawiła się w App Store w 2016 roku Nickelodeon Extreme Tennis - gra w tenis wykorzystująca popularne postaci z programów kanału Nickelodeon

Styczeń miesiącem nudy u Apple

Jak widać jak co roku w styczniu Apple nie przygotowało dla swoich użytkowników wielu nowości. Wszystko wynika z faktu zamykania roku finansowego, którego wyniki poznamy pod koniec stycznia. W przeciągu najbliższych dni w końcu otrzymamy wsparcie dla Universal Control, które pojawi się wraz z aktualizacjami systemów operacyjnych. Z punktu widzenia polskich konsumentów to najważniejsza zmiana stycznia 2022 roku.