Wszystkie nowości HP z targów CES 2020

Sprawdzamy, jakie produkty na 2020 rok przygotowało HP. Wśród nowości laptopy, komputery, a także ekologiczne akcesoria.

Spis treści

Targi Consumer Electronics Show co roku są świetną okazją dla producentów do zaprezentowania najnowszych urządzeń na dany rok. Nie inaczej jest tym razem. Przyglądamy się, jakie propozycje dla swoich klientów przygotowała firma HP, która pozwoliła nam się z nimi zapoznać podczas specjalnego briefingu prasowego.

Wizją HP podobnie, jak innych dużych producentów sprzętu komputerowego jest stworzenie technologii, która ułatwi życie wszystkim i wszędzie. Marka HP ma być kojarzona przez konsumentów ze stałym tworzeniem nowych rzeczy, które podzielono na kilka serii w zależności od potrzeb ich użytkowników.

Co HP zaprezentuje na targach CES 2020? Głównymi nowościami bedą HP Elite Dragonfly - najlżejszy kompaktowy laptop biznesowy z zawiasami 360 stopni, odświeżony HP Spectre x360 ze zmniejszonymi ramkami wokół ekranu, ekosystem OMEN dedykowany dla graczy, google VR HP Reveb Headset oraz biznesowe AiO HP EliteOne 800.

HP na samym początku poinformowało, że stale bada zapotrzebowania swoich klientów. Rezultaty wielu przeprowadzonych ankiet i kwestionariuszy wskazują, że spędzamy przed komputerem nawet powyżej 10 godzin dziennie, a średnie użycie urządzeń elektronicznych wynosi 5 godzin. Dodatkowo według HP aż 82 procent użytkowników chciałoby korzystać z urządzeń, które nie szkodzą środowisku.

Producent poświęcił dłuższą chwilę mówiąc o ochronie środowiska. Przedstawiciele HP chwalili się, że obecnie nie tylko komputery są przyjazne środowisku. Również akcesoria HP oraz opakowania są wykonane z biodegradowalnych materiałów, które nie szkodzą środowisku. Dodatkowo zmniejszana jest wielkość opakowań tak, aby ich dystrybucja była łatwiejsza. Producent informował również o angażowaniu się w działania recyklingowe swoich starych urządzeń.

Według Newsweek'a HP jest na pierwszej pozycji w badaniu America's Most Responsible Companies 2020, co potwierdza, że firma mocno angażuje się w ochronę środowiska.

Każde z nowo zaprezentowanych na targach CES 2020 urządzeń i akcesoriów zostało zbudowane przy wykorzystaniu biodegradowalnych lub przetworzonych tworzyw.

HP Elite Dragonfly

HP Elite Dragonfly pierwotnie zadebiutował na rynku już w 2019 roku. Mieliśmy nawet okazję przez chwilę oglądać to urządzenie na żywo podczas polskiej premiery procesorów Intel Core 10 generacji. Elite Dragonfly to obecnie najlżejszy notebook 2 w 1 skierowany dla najbardziej wymagających użytkowników. Cała konstrukcja waży mniej, niż 1 kg.

Współpraca z Tile

HP zapowiedziało również współpracę z firmą Tile posiadającą rozwiazanie, która pomaga odnaleźć zagubione urządzenia. Nadajnik Tile zostanie wbudowany w HP Elite Dragonfly. Konfiguracje z nadajnikiem pojawią się w sprzedaży jeszcze w pierwszym kwartale 2020 roku.

Tile sprzedało już ponad 27 milionów swoich nadajników, które aktywują się 6 milionów razy dziennie. Wbudowany w HP Elite Dragonfly nadajnik będzie informował użytkownika, gdy ten pozostawi swój komputer. Przy wykorzystaniu smartfona można także sprawdzić ostatnią lokalizację, w której znajdował się komputer. Nadajnik Tile wlutowany jest bezpośrednio na płytę główną, przez co złodziej nie jest w stanie go odłączyć.

HP Sure View Reflect

HP Sure View Reflect to kolejna opcja, która pojawi się w Elite Dragonfly w pierwszym kwartale 2020 roku. Producent umożliwia wyposażenie niespełna kilogramowego komputera w jeden z najbardziej zaawansowanych filtrów prywatności, dzięki któremu pracownicy najwyższego szczebla nie muszą obawiać się pracy poza biurem.

HP podkreśla również, że tak mobilny komputer, jak Elite Dragonfly musi mieć dostęp do internetu 24h/7. Wykorzystanie publicznych sieci Wi-Fi jest niebezpieczne, a tworzenie hotspotu za pomocą smartfonu jest zabójcze dla baterii telefonu komórkowego. W konsekwencji HP postanowiło wyposażyć swojego laptopa w modem sieci 5G. Producent informuje, że Elite Dragonfly będzie pierwszym biznesowym komputerem przenośnym z zawiasami 360 stopni wyposażonym w modem 5G. Konfiguracja z 5G pojawi się w połowie roku. Modem został zaprojektowany w taki sposób, aby HP Elite Dragonfly połączony był z siecią przez cały czas.

HP S430C Ultrawide Monitor

HP S430C to profesjonalny monitor dedykowany dla użytkowników Elite Dragonfly, a także wysokowydajnych komputerów stacjonarnych. Najciekawszą funkcja monitora jest wbudowany przełącznik KVM. Dzięki specjalnemu sterownikowi do monitora można podpiąć dwa komputery w tym samym czasie i kontrolować je przy wykorzystaniu jednej myszki i klawiatury. Dodatkowo możliwe jest łatwe przenoszenie plików pomiędzy urządzeniami.

HP E24d i E27d Advanced Docking Monitors

HP E24d i E27d to odpowiednio 23,8 i 27 calowe monitory z wbudowanymi stacjami dokującymi wykorzystującymi złącze USB Typu C, dzięki którym szybko można zamienić komputer przenośny w wydajną stację roboczą przy wykorzystaniu zaledwie jednego przewodu. Monitory oprócz wbudowanego hub'a USB Typu C posiadają również kamerę, która umożliwi przeprowadzanie wideorozmów bez otwierania klapy matrycy.

Kamerka wbudowana w monitory posiada zabezpieczenie przed podglądaniem. Użytkownik może schować ją w obudowie. Hub USB Typu C oferuje złącza RJ-45, 4 porty USB Typu A oraz DisplayPort. Monitor jest w stanie ładować komputer z mocą do 100 W za pomocą standardu USB-C Power Delivery.

HP Envy 32 All-in-One

HP Envy 32 All-in-One to pierwszy na świecie komputer PC z wbudowanym monitorem obsługującym standard HDR600. To również pierwszy komputer typu All-in-One z wbudowaną kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX dla zapewnienia jak najlepszej wydajności. Nie zabrakło też świetnego wykonania oraz wysokiej jakości głośników sygnowanych logo Bang&Olufsen.

Envy 32 wykonany jest z materiałów najwyższej klasy. Stopka z metalu pokryta została prawdziwym drewnem. Dolna ramka wykonana jest z płótna oraz skóry. W obudowie cechującej się świetnym designem zamknięto 31,5 calowy panel o rozdzielczości 4K Ultra HD, który zajmuje 92,8 procent powierzchni panelu przedniego. Wyświetlacz pokryto warstwą antyrefleksyjną.

W porównaniu do 27 calowego iMac'a HP Envy 32 All-in-One oferuje o 36 procent większą powierzchnię ekranu, o 20 procent jaśniejszy panel i 5x większy kontrast. Wszystko to przy zachowaniu niewiele większego rozmiaru ze względu na znacznie mniejsze ramki okalające ekran.

Za wydajność odpowiadają procesory dziewiątej generacji z Intel Core i7 z serii S na czele (TDP na poziomie 65 W). Komputer może mieć maksymalnie 32 GB pamięci operacyjnej oraz 1 TB dysk SSD PCIe. Możliwe są także opcjonalne konfiguracje z dwoma dyskami na pokładzie. HP informuje również o obecności portu Thunderbolt 3 oraz HDMI.

W dolnej ramce umieszczono system audio 2.1 z łącznie aż 7 przetwornikami. Głośniki są dostępne dla użytkownika również przy wyłączonym komputerze. Można się z nimi połączyć za pomocą Bluetooth 5.0. Klawiatura i mysz dołączana do HP Envy 32 może być sparowana z dwoma urządzeniami jednocześnie. Rozwiązanie to znamy już z produktów firmy Logitech.

Odświeżony HP Spectre x360

HP zdecydowało się również na odświeżenie HP Spectre x360. Nie wprowadzono zupełnie nowego modelu, a wersja z 2019 roku wygląda niemalże identycznie, ale pomiędzy oboma komputerami jest jedna duża różnica. Dzięki wyeliminowaniu górnej i dolnej ramki model z 2020 roku jest znacznie mniejszy do swojego poprzednika.

Komputery to nie wszystko

HP doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że komputer przenośny bez odpowiednich akcesoriów takich, jak solidny pokrowiec szybko ulegnie uszkodzeniu. Właśnie z tego powodu zaprezentowano szereg ciekawych akcesoriów.

HP Spectre Folio Backpack i Topload

Torba i plecak z serii Spectre Folio wyróżniają się ciekawym designem oraz zastosowaniem wstawek ze skóry. Nie zabrakło również dedykowanej kieszeni na karty z zabezpieczeniem RFID.

HP Renew Sleeve

HP Renew Sleeve to prosta wsuwka na ultrabooki, która wykonana została z przetworzonych plastikowych butelek po napojach. Etui kompatybilne jest z laptopami o matrycy z przekątną maksymalnie 13 cali oraz posiada zamknięcie na magnes.

HP Renew Series

HP Renew Series to seria toreb i plecaków przeznaczonych dla komputerów przenośnych o przekątnej 14 i 15,6 cala stworzonych z plastikowych butelek.

Wszystkie z zaprezentowanych przez HP akcesoriów zostały zaprojektowane z myślą o środowisku. Pokrowce i plecaki składają się w dużej mierze z przetworzonych plastikowych butelek PET i nadają się do ponownego przetworzenia po zużyciu/uszkodzeniu.