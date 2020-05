Wszystkie nowości Huawei - Matebook 13, Matebook X Pro, Huawei Y oraz mBank w AppGallery

Huawei zorganizował konferencję prasową na której przedstawiono najnowsze produkty, pochwalono się wynikami sprzedażowymi oraz poinformowano o dostępności pierwszej polskiej aplikacji bankowej w AppGallery

Spis treści

Huawei zorganizował specjalną konferencję prasową dla dziennikarzy technologicznej. Zaprezentowano na niej nowe produkty wchodzące w skład gamy modelowej na 2020 rok. Mowa o nowych laptopach ze średniej i wysokiej półce oraz tanich smartfonach i tablecie.

Dodatkowo co niezwykle ważne w kontekście naszego kraju Huawei pochwalił się o wprowadzeniu do AppGallery pierwszej polskiej aplikacji bankowej. Klienci mBanku mogą już instalować i aktualizować aplikację bankową z poziomu AppGallery. Rozszerzono również współpracę z Robertem Lewandowskim.

Oto najważniejsze nowości, jakie zostały zaprezentowane:

Nowe smartfony serii Huawei Y już od 399 zł i z opaską sportową za 1 zł

Nowe notebooki MateBook X Pro i MateBook 13 ze smartfonem za 1 zł

Huawei MatePad T8 - nowy tablet za 399 zł i z opaską sportową za 1 zł

mBank będzie pierwszym polskim bankiem w Huawei AppGallery

AutoMapa bez opłat na smartfonach Huawei opartych o HMS

Robert Lewandowski ambasadorem Huawei na całą Europę

Huawei rusza z kampanią 360 stopni dla sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery i nowych urządzeń

Huawei Y5p oraz Y6p

Wczoraj informowaliśmy o premierze tych urządzeń w Rumunii. Zaledwie dzień później tanie smartfony Huawei'a z linii dedykowanej młodszym użytkownikom trafiły do Polski.

W przedsprzedaży znajdziemy dwa urządzenia kosztujące 599 zł oraz 399 zł.

Huawei Y6p to smartfon z ekranem o przekątnej 6,3 cala z niewielkim wycięciem w kształcie kropli wody. Wyświetlacz charakteryzuje się rozdzielczością HD+ 1600 x 720 pikseli. Z przodu umieszczono kamerkę do selfie o rozdzielczości 8 MP. Z tyłu znajdziemy trzy aparaty - 13 MP matrycę główną, 5 MP aparat ultra szerokokątny oraz 2 MP czujnik głębi. W naszym kraju dostępny będzie model z 3 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Za wydajność podpowiadać będzie procesor MediaTek MT6762R.

Urządzenie posiada dużą baterię o pojemności 5000 mAh, która może pełnić funkcję powerbanku. Umożliwia ona ładowanie zwrotne o mocy do 6 W.

Huawei Y5p to jeszcze tańszy model, który wyglądem plecków przypomina nieco droższego P40 Lite (sprawdź naszą recenzję). Co ciekawe urządzenie to posiada ekran ze sporymi ramkami. Producent zastosował panel o przekątnej 5,45 cala. W środku znajdziemy procesor MediaTek MT6762R znany z droższego Y6p oraz zaledwie 2 GB pamięci operacyjnej i 32 GB wbudowanej pamięci masowej.

Co ważne oba smartfony pracują pod kontrolą Androida 10 z EMUI 10.1 oraz usługami HMS.

Telefony dostępne będą w przedsprzedaży od dziś do 24 maja. W gratisie za złotówkę możemy otrzymać opaskę sportową.

Huawei Y6p kosztuje 599 zł + Huawei Band 4 za 1 zł.

Huawei Y5p kosztuje 399 zł + Huawei Band 3e za 1 zł.

Huawei Matebook 13 i X Pro 2020

Huawei odświeżył również swoje najpopularniejsze laptopy. Matebook 13 oraz Matebook X Pro otrzymały nowsze procesory Intel Core i5 oraz Core i7 z rodziny Comet Lake (10 generacja, 14 nm).

Oba komputery wyglądają niemalże identycznie, jak poprzednicy. Główną zmianą są procesory - zamiast układów 8 generacji do dyspozycji mamy układy Core i5 10210U oraz Core i7 10510U. Dodatkowo Matebook 13 po raz pierwszy może zaoferować 16 GB pamięci operacyjnej.

Niestety tańszy model nadal nie posiada Thunderbolt 3 oraz wsparcia dla Wi-Fi 6.

Matebook 13 dostępny będzie w dwóch konfiguracjach. Bazowa wersja z procesorem Intel Core i5, 8 GB pamięci operacyjnej i 512 GB dyskiem SSD bez ekranu dotykowego kosztuje 3999 zł. Topowy model wyceniono na 5999 zł. W tej cenie otrzymamy procesor Core i7, 16 GB RAM'u, 512 GB dysk SSD oraz kartę graficzną Nvidia MX250 w pakiecie z ekranem dotykowym. Dodatkowo za 1 zł otrzymamy telefon Huawei Nova 5T.

Zapoznaj się z naszą recenzją Matebook'a 13 tutaj.

Aktualne ceny w sklepach Laptop HUAWEI MateBook 13 i5-8265U/8GB/512GB SSD/MX250/Win10H Szary 4 299 zł

Matebook X Pro również dostępny będzie w dwóch konfiguracjach. Bazowa wersja z procesorem Intel Core i5, 16 GB pamięci operacyjnej i 512 GB dyskiem SSD kosztuje 6999 zł. Topowy model wyceniono na 8499 zł. W tej cenie otrzymamy procesor Core i7, 16 GB RAM'u, 1TB GB dysk SSD oraz kartę graficzną Nvidia MX250 . Dodatkowo za 1 zł otrzymamy telefon Huawei P30.

Huawei MatePad T8

Huawei nie zapomina również o rynku tabletu. Dodatkowo Chińczycy mocno atakują ceną. Najnowszy MatePad kosztuje 399 zł, a w przedsprzedaży w gratisie otrzymamy opaskę sportową Huawei Band 3e.

W cenie niespełna 400 zł dostajemy tablet z 8 calowym ekranem o rozdzielczości HD. Urządzenie wyposażono w procesor MediaTek oraz jedynie 2 GB pamięci operacyjnej i 16 GB wbudowanej pamięci masowej. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z EMUI 10.1 oraz usługami HMS.

Bazowy model 2/16 GB z Wi-Fi kosztuje 399 zł. Za 499 zł kupimy wersje z modemem LTE. Droższa konfiguracja z 32 GB wbudowanej pamięci masowej kosztuje odpowiednio 449 zł oraz 549 zł.

mBank w AppGallery

Huawei chwali się, że stale rozwija własny pakiet usług Huawei Mobile Services, którego głównym elementem jest sklep z aplikacjami AppGallery. Znajdziemy w nim coraz więcej aplikacji. Na przestrzeni miesiąca liczba programów znacząco wzrosła, co zauważyliśmy podczas testów modeli P40 Lite i P40 Lite E.

Teraz do gamy aplikacji dostępnych w AppGallery dołącza mBank. Będzie to pierwsza polska aplikacja bankowa dostępna w chińskim sklepie z aplikacjami.

AutoMapa darmową nawigacją dla urządzeń Huawei

Testując Huawei P40 Lite i P40 Lite E krytykowaliśmy AppGallery nie tylko za małą liczbę aplikacji, ale także za brak nawigacji z prawdziwego zdarzenia.

Okazuje się, że Mapy Google na urządzeniach Huawei'a zostały zastąpione świetna, polską aplikacją - AutoMapa. Użytkownicy smartfonów z HMS otrzymają za darmo bezterminową licencję na AutoMapę. Dotyczy to również zakupionych wcześniej urządzeń z rodziny Mate 30 oraz P40.

Huawei przy okazji prezentacji nowych partnerów poinformowało, że startuje z szeroko zakrojoną akcją marketingową, która ma zwiększyć popularność usług HMS w Polsce.