Wszystkie numery, których nie powinno się odbierać [AKTUALIZACJA]

Oszuści mają różne sposoby na to, aby na Tobie zarobić. Nie daj się im nabrać - oto lista numerów telefonów, których nie należy odbierać.

Spis treści

Jak działają oszuści internetowi?

Oszustwa telefoniczne to żadna nowość - zdarzały się jeszcze w czasach, gdy używało się wyłącznie modeli stacjonarnych. Wówczas wykręcenie niektórych numerów wiązało się z naliczeniem kolosalnych opłat za każdą minutę połączenia. Dlatego można było się zdziwić, gdy przychodził biling i okazywało się, że człowiek rozmawiał z kimś znajdującym na terytorium np. Wysp Salomona. W chwili obecnej odpowiednikiem jest spoofing. To metoda polegająca na wykorzystaniu przez oszusta oprogramowania pozwalającego na zmianę numeru, który będzie wyświetlany na Twoim telefonie. Następie używa się socjotechniki - na przykład oszustw dzwoni i przedstawia się jako policjant, pracownik banku czy prokuratury. Prosi o oddzwonienie w "bardzo pilnej sprawie". Albo też przysyła SMS-a z prośbą o telefon. Nieświadoma ofiara oddzwania i płaci np. 30 zł za minutę połączenia. Pieniądze oczywiście otrzymuje oszust.

Inna metoda to zadzwonienie do ofiary i rozłączenie się po pierwszym sygnale. Przeciętny człowiek jest na tyle uprzejmy, że oddzwoni, aby spytać, kto dzwonił i o co chodzi. I to połączenie może go sporo kosztować. Kolejny sposób to podanie się za pracownika wymienionej instytucji i prośba o podanie danych osobowych - tego unikaj za wszelką cenę. Zapytaj takiej osoby o numer kontaktowy, a następnie zadzwoń do organizacji lub firmy, którą reprezentuje, aby sprawdzić jej tożsamość. To niewielki wysiłek, a może mieć kolosalne znaczenie.

Zobacz również:

Jakich numerów nie odbierać?

W poniższym zestawieniu będziemy gromadzić numery, o których wiemy, że są szkodliwe. Zestawienie to będzie aktualizowane w miarę pojawiania się kolejnych zgłoszeń, dlatego warto zaglądać tu, co jakiś czas, aby sprawdzać nowe zagrożenia.

Numery egzotyczne

Jeśli nie masz znajomych w krajach poza Unią Europejską, wówczas odradzamy odbieranie połączeń z prefiksami zaczynającymi się od numerów trzycyfrowych. Przypominamy od razu, że polski prefiks to +48. Zachowaj czujność, jeśli dzwoni numer z prefiksami jak:

+225

+675

+963

Są to kolejno połączenia z Wybrzeża Kości Słoniowej, Papui-Nowej Gwinei oraz Syrii. Zwróć szczególną uwagę na to, czy po prefiksie 22 (właściwy dla numerów stacjonarnych z Warszawy) nie występuje dodatkowa cyfra. W ten sposób oszuści chcą zamaskować numer trzycyfrowy, np. 22 4.

Uważaj także na numer +53. To połączenie z Kuby, a ostrzega przed nim m.in. Orange Polska. Podobnym zagrożeniem jest +7 (762) 531-37-55.

AKTUALIZACJA

W lipcu 2022 roku oszuści uderzają z kampanią, w której podszywają się SMS-owo pod PGE. Takie wiadomości brzmią następująco:

Fot. H Tur/PC World

Większość programów odpowiedzialnych za SMS-y uznaje je za spam i automatycznie blokuje. Co łączy wszystkie - pochodzą z numeru mającego początek 451, np. 451-007-041, 451-005-190 itp. Oczywiście nadawcy nie mają nic wspólnego z PGE, zaś wiadomość ma nakłonić do kliknięcia w szkodliwy link.

AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIK 2022

Kolejna próba oszustwa pochodzi z numeru 725 041 568. Tym razem próba naciągania dotyczy rzekomo nieopłaconej paczki. Oczywiście informacja ma na celu wyłącznie skłonienie użytkownika do kliknięcia w fałszywy link.