Wszystkie ofiary strajku scenarzystów. Na jakie seriale poczekamy dłużej?

Początkiem maja rozpoczął się strajk Amerykańskiej Gildii Scenarzystów. Jak to się stało? Po kilkutygodniowych negocjacjach WGA z Alliance of Motion Picture and Television Producer, ostatecznie rozmowy zakończyły się fiaskiem, czego pokłosiem jest pierwszy od 15 lat strajk amerykańskich scenarzystów. Jak się okazuje, decyzje, które zapadły za oceanem mają wpływ bezpośrednio na nas, czyli odbiorców korzystających m.in. z platform streamingowych.

Scenarzyści walczą o lepsze warunki pracy, w tym wzrost wynagrodzenia. Pieniądze za scenariusze, ze względu na szybki rozwój platform streamingowych niestety są coraz mniejsze. A pracy, jak wiadomo, nie ubywa, wręcz przeciwnie.

Dość szybko zaczęliśmy się przekonywać na własnej skórze, że osobiście doświadczymy wspominanego strajku. Już teraz, zaledwie tydzień po rozpoczęciu akcji, dowidzieliśmy się o wielu głośnych produkcjach, których rozwój został aktualnie wstrzymany. Najgłośniej mówiło się o 5 sezonie kasowego Stranger Things. W tej kwestii wypowiedzieli się nawet sami bracia Duffer, którzy na Twitterze opublikowali ogłoszenie następującej treści:

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then -- over and out. #wgastrong