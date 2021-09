"Wszystkie pojazdy muszą być zeroemisyjne" - podpisano nową ustawę w Kalifornii

Kalifornia będzie wymagać, aby wszystkie pojazdy autonomiczne były zeroemisyjne począwszy od 2030 roku.

Gubernator Gavin Newsom podpisał ustawę sponsorowaną przez grupy środowiskowe, żeby w końcu zakazać używania pojazdów z silnikami spalinowymi w całym stanie. Jest to ruch w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W zeszłym roku gubernator podpisał dwa rozporządzenia wykonawcze: jedno wymagające, aby wszystkie komercyjne ciężarówki i samochody dostawcze sprzedawane w stanie były zeroemisyjne począwszy od 2045 r., a drugie wymagające sprzedaży tylko zeroemisyjnych pojazdów osobowych do 2035 r.

Kalifornia była pierwszym stanem w USA, który zakazał sprzedaży prawie wszystkich pojazdów spalających paliwa w swoich granicach. Co więcej, Kalifornia jest największym rynkiem samochodowym w USA, z prawie 15 milionami zarejestrowanych pojazdów na drogach.

Zobacz również:

Grupy środowiskowe pochwaliły Newsoma za podpisanie ustawy. Organizacja Union of Concerned Scientists, która pomogła sponsorować ustawę, powiedziała, że jest to mądra polityka zapewniająca, że pojazdy nie przyczyniają się do problemu zmian klimatycznych.

Polecamy: NASA ostrzega przed inteligentnymi samochodami

Źródło: theverge.com